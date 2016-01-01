طريقة سهلة لتنظيف البلاط المتسخ دون تعب



طريقة سهلة لتنظيف البلاط المتسخ طريقة سهلة لتنظيف البلاط المتسخ

يعد تنظيف البلاط المتسخ من اصعب المهام المنزلية التى تواجه المرأة خاصة بلاط الحمام والمطبخ فعادة يكن كل منهما شديد الاتساخ مما يجعل مظهر المنزل شديد القبح.



وتلجأ عادة النساء لتنظيف البلاط من خلال دعكه باستخدام الفرش المخصصة لذلك ويستغرق الأمر منهن وقتا طويلا ، لذا نقدم طريقة سهلة لتنظيف البلاط المتسخ فى المنزل دون بذل جهد كبير أو عناء كبير، وفقا لما ذكره موقع " برايت سايد ".

المواد المستخدمة في تنظيف البلاط المتسخ :

1/4 كوب من بيروكسيد الهيدروجين

1 ملعقة كبيرة من الصابون السائل



1/2 كوب ماء

طريقة سهلة لتنظيف البلاط المتسخ :

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تخلط جميع المكونات.لتنظيف الأوساخ السطحية ، ضع السائل على إسفنجة وامسح البلاط. ثم اغسل السطح بالماء.إذا كان البلاط متسخًا حقًا ، ضع بعض السائل عليه وعلى الجبس أيضًا. اتركه لمدة 10 دقائق. خلال هذا الوقت ، ستذوب الأوساخ وسيكون من الأسهل تنظيفها. كرر العملية مرة أخرى واغسل السطح بالماء.إذا كنت تريد أن يظل حمامك نظيفًا لفترة طويلة فاستخدم التقنية التالية:- امزج الماء والخل في حصة من 1 إلى 1 .- قومى برش البلاط والجص بهذا السائل مرتين في الأسبوع.