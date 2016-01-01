طريقة سهلة لتنظيف البلاط المتسخ دون تعب

يعد تنظيف البلاط المتسخ من اصعب المهام المنزلية التى تواجه المرأة خاصة بلاط الحمام والمطبخ فعادة يكن كل منهما شديد الاتساخ مما يجعل مظهر المنزل شديد القبح.
وتلجأ عادة النساء لتنظيف البلاط من خلال دعكه باستخدام الفرش المخصصة لذلك ويستغرق الأمر منهن وقتا طويلا ، لذا نقدم طريقة سهلة لتنظيف البلاط المتسخ فى المنزل دون بذل جهد كبير أو عناء كبير، وفقا لما ذكره موقع " برايت سايد ".
المواد المستخدمة في تنظيف البلاط المتسخ :
1/4 كوب من بيروكسيد الهيدروجين
1 ملعقة كبيرة من الصابون السائل
1/2 كوب ماء
طريقة سهلة لتنظيف البلاط المتسخ :
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