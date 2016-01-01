مهاجرون يتهمون السلطات اليونانية بإجبارهم على العودة إلى البحر.. شاهد



مهاجرون مهاجرون

عرضت فضائية يورو نيوز ، تفاصيل مهاجرون يتهمون السلطات اليونانية بإجبارهم على العودة إلى البحر ..



وقال المهاجرين غير الشرعيين إن السلطات اليونانية تمنعهم من حقهم في تقديم طلبات اللجوء كما تعمل على وضعهم في قوارب وتركهم ليواجهوا مصائرهم في مياه بحر إيجة.



ويعكف المهاجرون على عبور بحر إيجة من تركيا باتجاه الشواطئ اليونانية كخطوة أولى لتقديم طلبات لجوء والتوجه منها إلى دول غرب أوروبية.

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وتتبادل كل من أثينا وأنقرة اتهامات خاصة بمحاولة استغلال الوضع لمصلحة كل منهما بشكل سياسي.وأعلن حرس الحدود التركي إنقاذه أكثر من 300 مهاجر "أعادتهم العناصر اليونانية إلى المياه التركية" خلال شهر سبتمبر – أيلول الجاري وحده.وتقول تركيا، التي تحتضن أربعة ملايين لاجئ، إن اليونان تعيد المهاجرين وتمنعهم من تقديم طلبات اللجوء وهو ما يمثل مخالفة للقانون الدولي كما تتهم أنقرة الاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن تصرفات أثينا تلك.وفي مارس الماضي، هددت تركيا الاتحاد الأوروبي بفتح حدودها للاجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا وهو ما حدث بالفعل وأدى إلى إحداث فوضى عارمة إثر تدفق المهاجرين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.وتقول أثينا إن تركيا ملزمة بمنع تدفق اللاجئين بموجب اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي عام 2016.