الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 | تفاصيل رسمية



بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021

الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 .. أمر مازال يثير الجدل حتى اهذه اللحظة في معظم البيوت المصرية ، فمازال الجميع يتساءل عن الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، خاصة في ظل سلسلة الشائعات والاخبار المضللة التي يتم نشرها يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 .



الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021

من جانبه، حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حسم كل الجدل المثار حول الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 .



حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس الحكومية و الرسمة والخاصة و اليابانية و مدارس التعليم الفني بمختلف انواعها هو يوم 17 أكتوبر 2020.

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حقيقة تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021وقال وزير التربية والتعليم إن خبر تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، هو خبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة الشائعات التي تغرق وزارة التربية والتعليم بين الحين والآخر.وعلق وزير التربية والتعليم على انسياق الناس وراء الشائعات التي تستهدف اثارة الجدل حول الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 رغم كل التحذيرات ، قائلا: "الأزمة في من يقرأ الشائعة ويصدقها وليس فقط في من يصدر الشائعة".شوقي: الدولة لم تعلن تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن أن يتم الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بدون اعلان ذلك رسميا للرأي العام ، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل العام الدراسي الجديد إذا صدر ستعلنه الدولة بشكل رسمي في بيان رسمي واضح للرأي العام.وقال: "طالما لم تعلن الدولة تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 ،، فلا يصح أن يصدق الناس أي كلام في هذا الصدد".بعد اعلان الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 .. هذه هي خطة حضور الطلاب في المدارس- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".- الصف من الأول حتى الثالث الثانوي.. لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".كتب جديدة تقرر تدريسها بعد أن تم الاستقرار على الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021سيتم إضافة كتاب (القيم واحترام الأخر "معا نبني") بداية من الصف الثالث الابتدائي ، إلى جانب إضافة كتاب "بناء الشخصية الوطنية" للمرحلة الثانوية.شكل التقييم في الثانوية العام 2021- سيكون هناك امتحان إلكتروني ويتم تصحيحه بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد.- سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.- سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).- التشعيب قائم لهذا العام 2021، وسيكون "علمي علوم، وعلمي رياضة".- استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور.. سيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا لطلاب مدارس اللغات.مشروعات تعكف وزارة التربية والتعليم على تنفيذها- استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي.- إنشاء وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.- إتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج وسيكون ذلك بديل للكتب الخارجية.- مشروع "كل طفل متصل" وهو مشروع يهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات.- التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.خطة الاهتمام باللياقة البدنية والتربية الرياضية للطلاب داخل المدرسة- كل مدرسة تحدد إلغاء طابور الصباح من عدمه حسب الكثافة.- التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل.- الأنشطة ستكون بنسبة 50% وفقًا لعدد أيام حضور الطلاب.خطة الوزارة للنهوض ومكافأة السادة المعلمين- تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد 2.0.- توفير وإنشاء منصة تدريب وتأهيل للمعلمين ستكون على أعلى مستوى وتمنح إجازة المشاركة في منصات التعلم، وشهادة مزاولة المهنة، كما سيتم مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.خطة تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية- تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة.- تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.- تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.- تكون مجموعات التقوية ”اختيارية“ في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب.- اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.- تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفاؤهم من رسوم الاشتراك.- تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 في الجامعاتوفيما يخص الجامعات .. تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.