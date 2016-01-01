الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

آخر الأخباراخبار مصر › الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

صورة الخبر: طقس الغد مائل للحرارة
طقس الغد مائل للحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا والرياح، بينما يبقى مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر نهارا معتدل ليلا.

ويبقى الطقس ما بين المائل للحرارة وشديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 24، و السواحل الشمالية 31 للعظمى 24 للصغري

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى و 28 للصغرى

شمال الصعيد 35 للعظمى و 24 للصغري، وجنوب الصعيد 37 للعظمى و27 للصغري

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51908

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager