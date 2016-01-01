انطلاق امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة .. غدا



امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة

تنطلق غدا السبت الامتحانات المعروفة إعلاميا بامتحانات الدور الثالث لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020



حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الامتحان لاول مرة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني المعتاد عقدها كل عام، وذلك فقط للطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري او مرضي منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني، ثم تغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.



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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية لهذه الامتحانات وهى لجنة (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)بالجيزة ، لتكون مقر لامتحان الطلابوقررت وزارة التربية والتعليم ، ان تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامةوقد قامت لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.و جاءت تفاصيل جدول الامتحانات المعتمد كما يلي :السبت 26 سبتمبر 2020 : اللغة العربيةالاحد 27 سبتمبر 2020 : اللغة الاجنبية الثانية - الجبر والهندسة الفراغيةالاثنين 28 سبتمبر 2020 : الفيزياء – التاريخالثلاثاء 29 سبتمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولىالأربعاء 30 سبتمبر 2020 : الكيمياء – الجغرافياالخميس 1 اكتوبر 2020 : الديناميكا – الجيولوجياالسبت 3 أكتوبر 2020 : الفلسفة – التفاضل والتكاملالاحد 3 أكتوبر 2020 : الاحياء – علم النفس - الاستاتيكا