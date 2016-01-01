أبرزهم عماد النحاس.. المرشحون لقيادة الأهلي خلفا لفايلر

أكد مصدر مطلع أن العلاقة بين النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول وصلت الي طريق مسدود بشأن استمراره خلال الفترة المقبلة وخلال بطولة دورى ابطال افريقيا .
وأضاف المصدر ان فايلر متمسك بالرحيل لقضاء إجازة خلال شهر اكتوبر القادم وهو ماترفضه الادارة خوفا من رحيل المدرب قبل مباراة نصف النهائي وهو ما قد يؤثر علي الفريق .
وخلال ساعات من الان سيعلن السويسري رينيه فايلر كلمته الاخيرة بالبقاء او الرحيل عن النادي الاهلي ويبدو انه مازال متمسكا بخروجه من المارد الاحمر في الوقت الحالي .
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