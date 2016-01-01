حصل "صدى البلد" على صورة الـ٣ متهمين فى قضية الفيرمونت والذين تسلمتهم الاجهزة الامنية صباح اليوم من الانتربول الدولى.
وتسلمت الاجهزة الامنية اليوم ٣ من المتهمين الهاربين فى قضية الفيرمونت من الإنتربول الدولى.
والمتهمون الثلاثة هم أحمد حلمى طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين.
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التعليقات على ننشر أول صور لمتهمي الفيرمونت عقب تسلمهم من الإنتربول الدولي
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