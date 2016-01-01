ننشر أول صور لمتهمي الفيرمونت عقب تسلمهم من الإنتربول الدولي



المتهمين الثلاثة المتهمين الثلاثة



حصل "صدى البلد" على صورة الـ٣ متهمين فى قضية الفيرمونت والذين تسلمتهم الاجهزة الامنية صباح اليوم من الانتربول الدولى.



وتسلمت الاجهزة الامنية اليوم ٣ من المتهمين الهاربين فى قضية الفيرمونت من الإنتربول الدولى.



والمتهمون الثلاثة هم أحمد حلمى طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين.

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وكانت الاجهزة الامنية خاطبت الانتربول الدولى بالقبض على المتهمين وتسليمهم لمصر و عقب ذلك تمكن الانتربول الدولى من إلقاء عليهم فى 29 أغسطس 2020 فى بلدة فتقا اللبنانية، بناء على قرار النيابة العامة بالملاحقة القضائية الدولية لـ7 متهمين هاربين بالقضية.