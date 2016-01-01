فيديوجراف.. فضائح المقاول الهارب محمد علي تكشفها صحف إسبانية



فضائح المقاول الهارب محمد علي فضائح المقاول الهارب محمد علي

فتحت الصحف الإسبانية النار على المقاول الهارب محمد علي وسلطت الضوء على الجرائم التي قام بها من نصب واحتيال وبيع المشروعات الوهمية بإسبانيا.



في صحفية Crónica Global الإسبانية، قال الصحفي إيجاسي خورّو، إن هناك تساؤلات شتى حول المقاول الهارب محمد علي، خاصةً وأنه دفع 200 ألف يورو في سبيل الترويج الإعلامي لأحد مشاريعه الوهمية في برشلونة.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن جرائم المقاول الهارب محمد على من خلال الفيديوجراف التالي.

