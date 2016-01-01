تفاصيل التنسيق الداخلي بآداب عين شمس للعام الجامعي الجديد



كلية الآداب جامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس

أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس بدء أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس لتسجيل رغبات الطلاب لأقسام الكلية، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري ، بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقًا للكشوف المعلنة .



وأضاف الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي "2020 – 2021 "، والذين يبلغ عددهم 2453 طالبا وطالبة "انتظام" و 712 طالبا وطالبات "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجديًا بواقع 500 طالب يوميًا، حيث يتم التعامل معهم من خلال 10 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا من الكلية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور وإعداد فيلم لتوضيح خطوات التقديم بدءا من فتح الملف ومرورا بكل خطوات التنسيق .



وأكد استعداد أعضاء المركز الطبي لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد من خلال عيادة الرمد والباطنة بالإضافة إلى اشتراط تقديم شهادة إجراء فحص "فيروس سي" وإن لم تتواجد فيتم اخضاع الطالب للتحليل من قبل المركز الطبي.

قد يعجبك أيضا...

وأشارت الدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية وأيضًا عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقي استفساراتهم حول إجراءات التنسيق، موضحا حرص الكلية على نشر شروط أقسام الكلية منذ بدء المرحلة الأولى للتنسيق .وتابعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى تنفيذ تعليمات عميد الكلية بضرورة حث اتحاد طلاب الكلية على التواجد والمشاركة الفعالة في استقبال الطلاب الجدد وإرشادهم بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارة شئون الطلاب و العلاقات العامة والإعلام بالكلية وإدارة الأمن لحين انتهاء إجراءات التسجيل.وأوضحت الدكتور حنان أن الأوراق المطلوبة هي شهادة الثانوية العامة أصل وصورة ، شهادة الميلاد إلكترونية أصل و صورة ، بطاقة الترشيح أصل و صورة و 6 صور شخصية حديثة (4×6) ،شهادة تحليل " فيروس سي "، وأخيرًا استمارة (2جند) بالنسبة للذكور.يأتي ذلك توافقا مع جهود الدولة لتطوير قدراتها من خلال تحديث المنظومة الموحدة للتحول الرقمي بكافة مؤسساتها والتي تضعه في أولى اهتماماتها وتزامنا مع بدء العام الدراسي 2020 / 2021 بالجامعات وسط ظروف وبائية استثنائية تستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تتناسب مع طبيعة الوضع الراهن .وفى ذلك السـياق قامت كلية الآداب جامعة عين شمس بتوحيد جهود القائمين على العملية التعليمية بها لتحويل جميع مقرراتها الدراسية من مقررات ورقية ( كتب دراسـية ) إلى مقررات إلكترونية ( CD ) في وقت وجيز لتطوير العملية التعليمية وتقديمها لطلابها كخدمة متميزة تتوافق مع المتطلبات المستجدة .ووضعت الكلية في الاعتبار أثناء إجراء عملية تحويل وتطوير المقررات الدراسية مصلحة أبنائها الطلاب على مختلف الجوانب التعليمية والمالية والصحية حيث إن الكلية سعت بدعم من الجامعة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة عالية الجودة تضمن للطالب تحقيق أقصـى استفادة علمية متمثلة في تحصيل جميع المقررات الدراسـية على CD مدمج يكون متاحا لجميع الطلاب منذ بداية العام الدراسي الأمر الذى يجنبهم اللجوء إلى مراجع ومذكرات خارجية مجهولة المصدر ، بالإضافة إلى أن توفير المقررات الإلكترونية بين الطلاب سوف يحد من تداول الكتب الورقية الأكثر احتمالية إلى نقل عدوى الإصابة بفيروس COVID 19 بين مستخدميها وهو ما يعد إجراء وقائيا للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب .أما على الجانب المادي فقد قامت الكلية بدعم كامل من الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها عدم تحمل طلاب السنوات الدراسية المختلفة أي أعباء مالية إضافية نظير الخدمة التعليمية المتميزة المقدمة حديثا لأبنائها ، حيث إن ما ورد من زيادة ضئيلة بقيمة المصروفات أقل بكثير من القيمة الفعلية للخدمة المقدمة للطلاب فهي تمثل أقل من نصف ما كان يتكلفه أى طالب بالكلية لشـراء المذكرات و المراجع من مصـادر غير موثوقة .. وتمثلت تلك الاجراءات بالآتى :1. دعم المشروع بميزانية تتناسب مع قيمة التطوير و الخدمة المراد الوصول اليها لتحقق الهدف المرجوة منه .2. توجيه إدارة صندوق التكافل المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسداد كافة المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين حال عدم قدرتهم على سـداد المصروفات وذلك طبقا لبحوث اجتماعية متوفرة بالكلية يوميا.وتؤكد إدارة الكلية متمثلة فى كل من أ.د. مصطفى مرتضى ( عميد الكلية ) ، أ.د/ حنان كامل ( وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ) أنها لن تتوانى في دعم الطلاب غير القادرين على السداد بكافة الأشكال القانونية الواردة وأنها على اتم استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شـأنها الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب ورفع كافة الأعباء المالية والتعليمية عن كاهلهم وتقديم خدمة تعليمية متميزة تسهم فى إعداد خريج متميز يتوافق مع متطلبات سوق العمل.