أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين الدكتور محمد محجوب عزوز محجوب رئيسًا لجامعة الأقصر.
يذكر أن الدكتور محمد محجوب، تخرج في كلية العلوم جامعة أسيوط عام 1984، وحصل على الماجستير 1990 من نفس الجامعة.
شغل منصب وكيل كلية العلوم للدراسات والبحوث ونال جائزة فى التفوق العلمى من جامعة جنوب الوادى.
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التعليقات على قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد محجوب رئيسا لجامعة الأقصر
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