قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد محجوب رئيسا لجامعة الأقصر

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صورة الخبر: جامعة الأقصر
جامعة الأقصر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين الدكتور محمد محجوب عزوز محجوب رئيسًا لجامعة الأقصر.

يذكر أن الدكتور محمد محجوب، تخرج في كلية العلوم جامعة أسيوط عام 1984، وحصل على الماجستير 1990 من نفس الجامعة.

شغل منصب وكيل كلية العلوم للدراسات والبحوث ونال جائزة فى التفوق العلمى من جامعة جنوب الوادى.

وتم تعيينه عميدًا لكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، لمدة ثلاث سنوات، ووفق القرار رقم 32 لسنة 2018.

واليوم اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم رئيسا لجامعة الاقصر.

المصدر: elbalad

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