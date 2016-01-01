تتوضأ بشكل خطأ لسنوات فما حكم صلاتها؟ الإفتاء تجيب| فيديو

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "ظللت فترة من الزمن أتوضأ بشكل خطأ بسبب جهلي ولما تعلمت الفقه اكتشفت هذا الخطأ فما الحكم؟



وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا كانت هذه الفترة معلومة ومحددة عند السائلة فعليها أن تقضي الصلوات لهذه المدة على قدر ما تستطيع أداؤه، على اعتبار أنه ليس كل وضوؤها خطأ.



وأشار إلى أنه يجوز لها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي مع كل صلاة جديدة أخرى من القديمة التي توضأت لها بالخطأ.

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