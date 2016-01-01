بعد أسابيع من تدشين رولزرويس جوست القياسية، كشفت العلامة البريطانية عن نسخة قاعدة العجلات الطويلة للسيارة، والتي سيتم طرحها قبل نهاية العام.
وصرحت رولزرويس أن مساحة تحريك الأقدام في الخلف في هذه النسخة أفضل من أي سيدان في تاريخ الشركة، وللدقة، يصل طول السيارة إلى 225 إنش، أي أطول من جوست القياسية بـ 6.7 إنش.
وقد قام المصممون بإطالة الأبواب الخلفية لإخفاء الطول الزائد للنسخة، وفي الداخل حصلت السيارة على مبرد جديد صغير بين المقاعد الخلفية.
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التعليقات على رولزرويس جوست 2021 نسخة قاعدة العجلات الطويلة تكشف نفسها
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