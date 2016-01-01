رولزرويس جوست 2021 نسخة قاعدة العجلات الطويلة تكشف نفسها

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صورة الخبر: رولزرويس جوست 2021 نسخة قاعدة العجلات الطويلة تكشف نفسها
رولزرويس جوست 2021 نسخة قاعدة العجلات الطويلة تكشف نفسها

بعد أسابيع من تدشين رولزرويس جوست القياسية، كشفت العلامة البريطانية عن نسخة قاعدة العجلات الطويلة للسيارة، والتي سيتم طرحها قبل نهاية العام.

وصرحت رولزرويس أن مساحة تحريك الأقدام في الخلف في هذه النسخة أفضل من أي سيدان في تاريخ الشركة، وللدقة، يصل طول السيارة إلى 225 إنش، أي أطول من جوست القياسية بـ 6.7 إنش.

وقد قام المصممون بإطالة الأبواب الخلفية لإخفاء الطول الزائد للنسخة، وفي الداخل حصلت السيارة على مبرد جديد صغير بين المقاعد الخلفية.

وتستمر النسخة بنفس محرك V12 سعة 6.75 لتر تيربو مزدوج بقوة 563 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر وتسارع إلى 100 كلم\س في 4.8 ثانية وسرعة قصوى 250 كلم\س.

صورة الخبر: رولزرويس جوست 2021 نسخة قاعدة العجلات الطويلة تكشف نفسها

صورة الخبر: رولزرويس جوست 2021 نسخة قاعدة العجلات الطويلة تكشف نفسها

صورة الخبر: رولزرويس جوست 2021 نسخة قاعدة العجلات الطويلة تكشف نفسها

صورة الخبر: رولزرويس جوست 2021 نسخة قاعدة العجلات الطويلة تكشف نفسها

المصدر: المربع نت

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