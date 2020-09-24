

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24/9/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24/9/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

بدأ مواليد برج الميزان الاحتفال بأعياد ميلادهم، ذلك البرج الهوائى الذى يتصف مواليده بقدرتهم على تكوين صداقات جديدة بسهولة، والإخلاص والود، كما يميزهم امتلاكهم لسعة الأفق واعتدالهم فى رأيهم، خاصة أنهم من الشخصيات التى تميل لوزن الأمور جيدًا، فهم يمتلكون ذكاء يساعدهم على ذلك بسهولة شديدة، ويكرهون النظام.



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حظك اليوم الخميس 24/9/2020 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تعلم فن الإقناع

يقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج المائية ويتصف مواليده بالنظرة الثاقبة والرأى الشديد، ومن مشاهير برج العقرب الفنانة ديانا كرزون.

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أنت تتعامل مع كل مواقف بابتسامة على وجهك ويمكنك قضاء وقت ممتع مع عائلتك.حظك اليوم الخميس 24/9/2020 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. انجز عملكيقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم الخميس لمواليد برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج النارية ويتصف مواليده بالكرم والإقدام، ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان انطونيو بانديراس.حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنىعلى الرغم من نجاحك فى مكان عملك فمن الممكن أن تتعرض لمؤامرة كبيرة فى مكان عملك من قبل زملائك ذلك عليك أن تكون حذرا بشكل كبير من ذلك.حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفىعلاقتك متوترة بالشريك وهناك بعض المشاكل والخلافات التى تتزايد بينكما بشكل كبير للغاية حاول أن تقوم بمناقشتها معه حتى لا تتسبب فى إنهاء علاقتكما سويا.حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحىعليك تناول الأطعمة الصحية ومارس الرياضة وتعرض لأشعة الشمس ولا تنسى تناول الفيتناميات فهي قادرة على رفع المناعة بصورة كبيرة حاول أن تعتنى بصحتك أفضل من ذلك حتى لا تتدهور منك مرة أخرى.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد الفترة المقبلةهناك العديد من الأشياء التى كنت ترغب فى تحقيقها خلال الفترة السابقه عليك التحلى بالصبر والهدوء وفى نهاية المطاف سوف تتمكن من حلها .حظك اليوم الخميس 24/9/2020 الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تخلص من خوفكيقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج المائية ويتصف مواليده بحب الخيال والمغامرة والاستكشاف والطيبة والحنان والشجاعة.ومن مشاهير برج الحوت الفنان أحمد السقا.حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:تحتاج إلى العمل بنشاط للتخلص من المخاوف التى بداخلك، وحاول حل المشكلات التى من الممكن أن تواجهك اليوم فى عملك وعليك أن تتفادى المشاكل مع زملائك حتى لا تتفاقم المشاكل بينكما.حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفىعلاقتك جيدة بالشريك بشكل كبير حاول قضاء وقت ممتع سويا خصوصا أنك كنت تتجاهله بشكل كبير بسب ضغوطات العمل عليك، ورغم تفهمه إلا إن للصبر حدود.حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحىاعتنى بصحتك أنت عرضة لبعض المتاعب الصحية المتعلقة بالحساسية خلال الفترة القادمة كن حذرا حتى لا تتزايد عليك خلال الفترة المقبلة ولا تتجاهل أي مشكلة صحية مهما بدت بسيطة.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت الفترة المقبلةحاول تهدئة نفسك بأخذ قسط من الراحة والنوم الكافى لأنك تعرضت خلال الفترة السابقة لكثير من الضغوطات النفسية التي تؤثر على حياتك بشكل عام وتؤثر بشكل خاص على صحتك."اليوم السابع" يقدم لمولود برج الحمل توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، برج الحمل يتميز مواليد هذا البرج بالشخصية النشيطة ومبتكرة كما أنها شخصية محبة للغير لديها عاطفة ورومانسية والشجاعة والتفاؤل، ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سيلين ديون.اليوم لديك كثير من المهام الخاصة بالعمل عليك ترتيبها، وعمل جدولة لها حتى تستقر الأمور وتحظى بتقدير رؤسائك.شريك حياتك يحاول الاعتذار عن موقف عابر حدث بينكما، فحاول قبول اعتذاره حتى لا تتفاقم المشكلات بينكما.انت فى الفترة الأخيرة أهملت الاهتمام بنظامك الغذائى وتناولت أكلات ومشروبات سببت لك بعض ىلام المعدة، حاول ان تنظم طريقة أكلك.يتوقع لك خبراء الأبراج خلال الفترة المقبلة، لقاء مع أحد الأصدقاء سيصحح لك موقف قديم أفسد العلاقة بينكما ويعود الود القديم مرة أخرى كما كان."اليوم السابع" يقدم لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، يتميز أصحاب هذا البرج بالصبر فإنهم لا يعرفون اليأس، يعشقون العمل ويتفانون فيه ويتقوه جدًا، شخص لبق مهذب هادئ الطباع، وأسوأ عيوبه عنيد جدًا، ومن مشاهير برج الثور الفنانة ميشيل فايفر.ستتعرض اليوم فى العمل لمكيدة من بعض الزملاء بسبب تميزك خلال الفترة الماضية، تعامل بذكاء ولا تبالغ فى رد فعلك.أنت وحبيبك لديكما خطط كثيرة للمستقبل، لا تتعجل تحقيقها حتى لا تخسر أى منها وركز فى تنفيذها دون تعجل لأن هذا يمكن أن يجعل شريكك يشعر بالقلق.صحتك جيدة جدا خلال الفترة الماضية لكنك أهملتها بعض الشى استمر فى اتباع النظم الغذائية السليمة التي تنعكس إيجابا على حالتك الصحية والنفسية أيضًا.يتوقع لك خبراء الأبراج خلال الفترة المقبلة مزيدا من التحقق على المستوى الشخصى والعملى والعاطفى، استمتع بهذه الفترة الذهبية وابذل كل ما في وسعك لتكون سعيدًا.يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وبرج السرطان من الأبراج المائية ويتصف مواليده بالحنان والطيبة والهدوء والمثابرة وسرعة البديهة، ومن مشاهير برج السرطان ميريل ستريب.اليوم كنت على قدر ثقة زملاؤك بك فى العمل وانجزت مهامك على اكمل وجه، توقع ثناء من رؤسائك لأنك تستحقه ولكن لا تشعر بالإحباط إذا لم تحصل عليه.شريك حياتك يحاول بقدر الإمكان التغيير فى بعض طباعه فلا تتعجله حتى لا يحبط ولا تقلل من جهوده وإلا سينتكس، وساعده على التغيير ولا تترك نفسك وحيدا.تعاني بعض الآلام فى ظهرك إما من البرد او أنك تحتاج لزيارة الطبيب، حاول عاجلا أن تجد الحل واتخذ احتياطاتك بعدم النوم فى تيار هواء.يتوقع لك خبراء الأبراج خلال الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار ومشاركة احبائك فى مناسبات سعيدة لهم وهذا يعزز شعورك بالرضا والأمان.