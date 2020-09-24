ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، على تصريحات للممثلة ميغان ماركل، متمنيا لزوجها الأمير هاري بنبرة ساخرة "حظا سعيدا".
وقال ترامب ردا على سؤال عن تصريحات ماركل الأخيرة "لست من المعجبين بها"، مضيفا "أتمنى لهاري حظا سعيدا، لأنه سيكون بحاجة إليه"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وكان هاري وميغان قد علّقا في شريط فيديو عرضته شبكة "إي بي سي" الأربعاء على لائحة "الشخصيات المئة" التي نشرتها مجلة "تايم" الأسبوعية، وشددا على الأهمية الكبيرة للانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر، من دون أن يأتيا على ذكر ترامب بالاسم، لكن البعض فسر تعليقاتهما على أنها تنتقد الرئيس الحالي وتدعم المرشح الديمقراطي جو بايدن.
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التعليقات على بعد تصريحاتها عن الانتخابات.. ترامب يهاجم ميغان ماركل
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