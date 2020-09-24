

بعد تصريحاتها عن الانتخابات.. ترامب يهاجم ميغان ماركل بعد تصريحاتها عن الانتخابات.. ترامب يهاجم ميغان ماركل

ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، على تصريحات للممثلة ميغان ماركل، متمنيا لزوجها الأمير هاري بنبرة ساخرة "حظا سعيدا".



وقال ترامب ردا على سؤال عن تصريحات ماركل الأخيرة "لست من المعجبين بها"، مضيفا "أتمنى لهاري حظا سعيدا، لأنه سيكون بحاجة إليه"، حسبما نقلت "فرانس برس".



وكان هاري وميغان قد علّقا في شريط فيديو عرضته شبكة "إي بي سي" الأربعاء على لائحة "الشخصيات المئة" التي نشرتها مجلة "تايم" الأسبوعية، وشددا على الأهمية الكبيرة للانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر، من دون أن يأتيا على ذكر ترامب بالاسم، لكن البعض فسر تعليقاتهما على أنها تنتقد الرئيس الحالي وتدعم المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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وقالت ماركل: "كل أربع سنوات، يقال لنا إنها الانتخابات الأهم في حياتنا، ولكن هذه المرة هي فعلا كذلك. عندما نقترع، تكون قيمنا معنية، وأصواتنا تصبح مسموعة".أما الأمير هاري فقال "من المهم جدا رفض خطاب الكراهية والتضليل والتهجم على الإنترنت".وكانت الممثلة التي أعلنت مع زوجها انسحابهما من التزامات العائلة الملكية البريطانية مطلع يناير الماضي، قد خرجت عن تحفظها في مطلع يونيو بتعليقها على مقتل جورج فلويد، وبصورة خاصة على العنصرية وعنف عناصر الشرطة في الولايات المتحدة.