جحيم من نوع مختلف عاشه شاب منذ الصغر بعدما ولد بوجهين كلا منهما كان له شخصيته المستقله والتي كانتا تأمرانه بأشياء غريبة جعلته عرضة للتنمر والوساوس المستمرة.
إدوارد مردراك والمعروف بـ"ذو الوجهين"، ولد في القرن التاسع عشر في إنجلترا، وأصبح حديث الجميع في بلدته نظرا لنمو وجه آخر له في مؤخرة رأسه، ما جعل الجميع يخشاه لاعتقادهم بأنه ملعون، ولم يكن الوجه الآخر لـ"مردراك" مجرد تشوه بل كان يتحدث أيضا ويلقي الأوامر ما جعل حياة "مردراك" جحيما، وعانى من الحرمان من النوم وصل إلى أنه عند نومه على الوسادة كان الوجه الآخر يقول له "لا تضغط وجهي على الوسادة".
والغريب أن الصوت الذي كان يأمره هو صوته الأنثوي، بعدما ولد بوجهين، وجهه الطبيعي ووجه آخر لأنثى في مؤخرة رأسه ما جعله يتوسل لجميع الأطباء في عصره بإزاله الوجه وراحته من العذاب، وكان الوجه الذي وصف بملامحه الأنثوية، يمتلك نفس التعبيرات البشرية العادية فكان يضحك عندما يحزن "إدوارد" ويبكي عندما يضحك، ويصدر أصواتا غير مفهومة وغريبة، وفقا لموقع" allthatsinteresting".
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التعليقات على قصة رجل ولد بوجهين "طبيعي وشيطاني".. "يخاف منه الجميع وحياته جحيم"
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