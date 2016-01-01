

دراسة مبشرة: اكتشاف جديد قد يهزم فيروس كورونا دراسة مبشرة: اكتشاف جديد قد يهزم فيروس كورونا

يواصل العلماء سعيهم لمحاربة فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم توفر لقاح وآمن فعال حتى الآن، ويبدو أنهم توصلوا إلى اكتشاف جديد قد يهزم كوفيد-19.



ويعتقد العلماء في جامعة بريستول البريطانية، أنهم حققوا طفرة في علاج فيروس كورونا بعد اكتشاف ضعف في بروتين سبايك لفيروس كورونا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وزعم العلماء أنه تم اكتشاف "جيب مخدر" على سطح العامل الممرض، يمكن حقنه بأدوية مضادة للفيروسات لمنعه من العمل قبل أن يصيب المزيد من الخلايا البشرية.

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ووصف خبراء جامعة بريستول، الذين قادوا الدراسة، النتائج بأنها "تغير قواعد اللعبة"، في هزيمة الوباء الحالي.وقال كبير الباحثين البروفيسور إيمري بيرجر، إنه إذا أمكن ملء الجيب بجزيئات معطلة للفيروس، فيمكن هزيمة العامل الممرض قبل أن يصيبنا بالعدوى.ويمكن تناوله كحبوب أو معقم في المراحل المبكرة من المرض، عندما يلاحظ شخص ما أعراضه لأول مرة، وذلك لمنعه من التقدم إلى مرحلة حرجة.وقال الخبراء، إن البحث يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام، لكنهم حذروا من أن تطوير الأدوية قد يستغرق سنوات، ومن غير المرجح أن يتوفر مضاد للفيروسات يمكنه استهداف "هذا الجيب" في أي وقت قريب.تم إثبات دواء واحد فقط - ديكساميثازون - لعلاج كوفيد -19، لخفض عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة الذين يموتون بمقدار الثلث.تشير الدلائل إلى أن الهيدروكورتيزون، وهو شكل آخر من أشكال الستيرويد، يمكن أن يساعد في محاربة كوفيد-19، بينما أثيرت شكوك حول عقار ريمديزفير، أول دواء معتمد لمرضى فيروس كورونا في بريطانيا، أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يقلل من شدة المرض ولكنه لا يقلل الوفيات.ويحتوي سطح فيروس SARS-CoV-2 على بروتينات شائكة تخرج منه، والتي تظهر على شكل تيجان صغيرة جدًا، تساعد هذه النتوءات الفيروس على الالتصاق بالخلايا البشرية عن طريق الارتباط بالمستقبلات، لذلك فإن تعطيلها سيوقف الفيروسابتكر البروفيسور بيرجر والبروفيسور كريستيان شافيتزل، الاكتشاف بعد تحليل الفيروس عن قرب، سمح ذلك للباحثين بالتحديق بعمق داخل السنبلة وتحديد تركيبتها الجزيئية، في الداخل، وجدوا جيبًا مليئًا بحمض اللينوليك (LA) ، وهو اكتشاف قالوا إنه غير متوقع.LA هو حمض دهني أساسي لا يستطيع الجسم إنتاجه، ولكنه يحتاج إلى امتصاصه من خلال النظام الغذائي ، وخاصة من خلال الزيوت النباتية والمكسرات والبذور، يلعب دورًا حيويًا في مستويات الالتهاب والمناعة، كما أنه ضروري للحفاظ على أغشية الخلايا في الرئتين لمساعدة الأشخاص على التنفس بشكل صحيح.قال البروفيسور بيرجر: "إذا انخفض LA ، يصبح تنفسنا صعبًا، ولا يمكننا السيطرة على الالتهاب، وهو بالضبط ما يحدث عندما يعاني الناس من كوفيد -19".يعتقد العلماء أن خلايا الفيروس التاجي ، التي تحتوي على LA ، تستنفد مخازن الجسم الخاصة من LA ، مما يؤدي إلى مرض خطير.يضيف: "إن جسد الأشخاص الذين يعانون بشدة من كوفيد مغمور بفيروسات كورونا، وفقًا لبياناتنا، يمكنهم جميعًا عزل LA هذا من شأنه أن يؤدي إلى استنفاد المستوى الطبيعي في أجسامنا، عندما تتكاثر بشكل كبير في أجسامنا نمرض بشدة من كوفيد، وتصبح الأمور حرجة".يبدو أن دور الأحماض الدهنية هو تثبيت البروتين أو الجسيم قبل أن يتفاعل مع المستقبلات الموجودة على سطح الخلايا البشرية، مما يوقفها بشكل فعال عن العمل.قال البروفيسور بيرجر: "في هذا الشكل المفتوح، يكشف الفيروس نوعًا من الفيلكرو على السنبلة، وهي رقعة لاصقة ، يتم تثبيتها بخلايانا هذا النموذج المفتوح مع الرقعة اللاصقة المكشوفة هو الشكل المعدي، ولكن هناك أيضًا شكل مغلق من السنبلة حيث يتم إخفاء البقعة اللاصقة، ولكن لا يعني ذلك أن الفيروس لا يزال لديه القدرة على التكاثر في الجسم ويؤدي إلى مرض خطير".شرح العلماء في البحث، أن المادة الكيميائية يمكن أن تعمل كمضاد للفيروسات إذا تم حقنها في الجيب، : "إذا تمكنا من جعلها أكثر فاعلية، لن يكون للفيروس أي طفرات على الإطلاق على سطحه ولم يعد بإمكانه إصابة الخلايا – وبالتالي القضاء على كوفيد-19، هذا اكتشاف رئيسي، لأنه إذا تمكنا الآن من العثور على شيء أكثر ارتباطًا من LA وسنعزل هذا البروتين في شكل غير معدي تمامًا، فقد هزمنا هذا الفيروس قبل أن يصيبنا".يتصور الفريق استخدام بخاخ أنف يحتوي على الجزيء المضاد للفيروسات التي سيتم تناوله عند ظهور العلامات الأولى للفيروس، هذا من شأنه أن يساعد في وقف الفيروس".يمكن أن يؤدي اكتشافنا للجيب القابل للدواء داخل بروتين SARS-CoV-2 Spike إلى عقاقير جديدة مضادة للفيروسات للقضاء على الفيروس قبل دخوله إلى الخلايا البشرية.