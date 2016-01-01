

لا تتخلص من بقايا البطاطس.. حولها لمافن لا تتخلص من بقايا البطاطس.. حولها لمافن

لا يطهو أحد الكمية الصحيحة من البطاطس، هناك دائما بقايا. تركها تفسد يعني أنك تبدد موارد منزلك، لأن بقايا البطاطس هي بداية لوجبة خفيفة بسيطة ربما لم تصنعها من قبل وهي مافن البطاطس.



إنها رائعة لوضعها في صندوق طعام الأطفال أو كطبق جانبي للوجبة الرئيسية. مافن البطاطس هي في الأساس بطاطس مهروسة مخبوزة بالبيض والجبن والخضروات.



ولإعداد ست قطع مافن، يقول الطهاة في المنظمة الصناعية لمنتجي وتجار البطاطس بألمانيا أنك سوف تحتاج إلى 300 جرام من البطاطس المهروسة بشكل خشن.

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قم بإضافة بصلتين مقطعتين بشكل ناعم، من البصل الأبيض والورق الأخضر. بالإضافة إلى 50 جراما من كل من الشيدر المبشور والبارميزان المبشورة وبيضة وثلاثة ملاعق من الكريمة الطازجة وقليل من الملح والفلفل.قم بمزج الخليط جيدا وضعه في صينية مافن مدهونة بالزبدة. ثم خبزها على درجة حرارة مئتين في فرن جرى تسخينه مسبقا لنحو 15 دقيقة.