

قائمة بمواصفات 3 سيارات جديدة في مصر أسعارها أقل من 150 ألف جنيه​ قائمة بمواصفات 3 سيارات جديدة في مصر أسعارها أقل من 150 ألف جنيه​

يبحث قطاع كبير من المستهلكين بالسوق المصري عن السيارات والاقتصادية الجديدة التي تناسب احتياجاتهم وتتوافق مع ميزانياتهم المحدودة.



ويعمل عدد من وكلاء العلامات التجارية في مصر على تلبية تلك الشريحة التي تمثل وفقًا لإحصائيات أكثر من 43% من عملاء سوق السيارات المحلي.



ورصد موقع "مصراوي" قائمة بأرخص السيارات التي لا تتجاوز أسعارها الرسمية في سبتمبر الجاري حاجز الـ150.000 جنيه؛ وتنتمي إلى علامات يابانية وصينية.

قد يعجبك أيضا...

ويمكن التعرف على المواصفات الميكانيكية للسيارات وأسعارها من خلال الصفحات التالية:زوتي Z100زوتي Z100 الصينية هي السيارة الجديدة الأرخص في السوق المصري، وتحافظ على مكانتها كأرخص سيارة منذ تخفيض أسعارها في سبتمبر من العام الماضي.تقدم Z100 التي تنتمي إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1100 سي سي بقوة 75 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.يبلغ السعر الرسمي للسيارة 118.000 جنيه.سوزوكي ألتوتحتل سوزوكي ألتو الجديدة التي تنتمي إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة رباعية الأبواب خماسية المقاعد، المركز الثاني بين السيارات الأرخص سعرًا في مصر 2020.تقدم ألتو إلى عملاء الشركة اليابانية في مصر بفئة تجهيزات واحدة، وتستمد طاقتها من محرك صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 800 سي سي وينتج قوة 47 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل يدوي من 5 سرعات.يبلغ السعر الرسمي للسيارة في سبتمبر الجاري 129.900 جنيه.سوزوكي إسبريسوتقدم شركة "مودرن موتورز" للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي اليابانية في مصر، السيارة S.Presso "إسبريسو" الـSUV الرياضية بسعر رسمي 145.000 جنيه.تعتمد سوزوكي إسبريسو التي تعد الطراز الإنتاجي من الموديل التجريبي Future-S، على سواعد محرك بنزين صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 67 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وخزان وقود سعة 27 لترًا.وتقدم السياراة الجديدة لعملاء السوق المحلي بناقل حركة من 5 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات حتى 100 كم في 14.3 ثانية، فيم تبلغ سرعتها القصوى 150 كم/س.