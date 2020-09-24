

وزير قطاع الأعمال لمصراوي: نسعى للتفرد بتصنيع مواد خام لـ 5 أدوية في شركة النصر للأدوية وزير قطاع الأعمال لمصراوي: نسعى للتفرد بتصنيع مواد خام لـ 5 أدوية في شركة النصر للأدوية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تركز بشكل كبير على تطوير شركة النصر للأدوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، وسيتم ضخ استثمارات كبيرة فيها.



وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن خطة تطوير الشركة، تستهدف إنشاء كيان قوي، ليكون لديها حق تصنيع المادة الخام لـ 5 منتجات رئيسية، تخدم بها شركات الأدوية.



وأشار الوزير، إلى أن "هناك تقريبا 68 مادة خام للأدوية، نستهدف السيطرة على 4 أو 5 منها، للتصنيع المحلي والتصدير، خاصة وأن هذه الصناعة يسيطر عليها الصين وأوروبا".

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وقال الوزير، إن الاهتمام بتطوير الشركة، يأتي في إطار أنها تخدم قطاع الأدوية بما فيها شركات القابضة للأدوية، وشركات القطاع الخاص.وكان الوزير، أوصى الشركة القابضة للأدوية، بضرورة الاستعانة باستشاري عالمي، لتقييم الموقف الحالي للشركة، وتحديد احتياجات تطويرها.وأنشأت شركة النصر للكيماويات الدوائية عام 1960 وكان الهدف من إنشائها سد احتياجات البلاد من الكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية، والتى يتطلب الأمر أيضاً توافرها فى جميع الأوقات، لأنها تعتبر من المواد الاستراتيجية الهامة التي تعنى الدول بإنتاجها.ووفقا للموقع الرسمي للشركة، ففى مايو 1964 قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السوفيتي خرشوف بزيارة شركة النصر باعتبارها نواة لمدينة الدواء، وبذلك تحقق لأول مرة فى مصر والمنطقة كلها قيام صناعة دوائية لإنتاج الخامات والكيماويات الأساسية لصناعة الدواء.ويميز شركة النصر للكيماويات الدوائية بأنها الشركة الوحيدة فى مصر بل والشرق الأوسط وأفريقيا بأنها تنفرد بإنتاج الخامات الدوائية العضوية وغير العضوية وإنتاج خامات الأدوية البيطرية ومستحضراتها الصيدلية، بالإضافة إلى إنتاج المحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوى ومرشحات الغسيل الكلوى وإنتاج المستلزمات الطبية اللازمة لاستعمال المحاليل، وفقا للموقع.وتحرص الشركة على تطوير وتحديث خطوطها الإنتاجية طبقاً لمتطلبات الـ GMP وشروط وزارة الصحة كما تهتم الشركة بنشاط التصدير لكثير من مستحضراتها للعديد من الأسواق العربية والأفريقية