

أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور الخميس 24 سبتمبر أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور الخميس 24 سبتمبر

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، حالة من الاستقرار.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار، كالتالي: يتراوح سعر عنب بناتي أصفر ما بين 4 و6 جنيهات، وعنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات، أما عنب كرمسن بـ15 جنيهًا، والشمام ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو، والبرتقال الصيفي 9 و13 جنيهًا وتين برشومي ما بين 6 و10 جنيهات للكيلو.



ووصل سعر تفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكانتلوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.