

الآلاف يشيعون جثمان محمد فريد خميس بحضور الوزراء ورجال الأعمال الآلاف يشيعون جثمان محمد فريد خميس بحضور الوزراء ورجال الأعمال

أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والفنانين وأعضاء من مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة وسط حضور مئات من المواطنين مرددون عبارات "لا اله إلا الله محمد رسول" ووسط حزن من الأهالي .



وكان جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون قد وصل منذ قليل إلى مقر مصانع النساجون الشرقيون قادما من نيويورك بعد وفاته السبت الماضي، بعد صراعٍ مع المرض وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.



كما حضر وفد من الأزهر الشريف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعلاء السقطي رئيس جهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومحمد شعبان خميس رئيس مستثمري السادس من أكتوبر و أسامة صالح وزير الاستثمار السابق و المحاسب محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين وو ليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين.