

أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 24-9-2020 أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 24-9-2020

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس سعر، 815 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بتراجع بلغت قيمته 5 جنيهات، وذلك على خلفية تراجع أوقية الذهب عالمياً إلي 1850 دولارا، بسبب بيع الذهب لجني الأرباح واتجاه المستثمرين نحو الدولار.



اسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 698.5 جنيه للجرام.



عيار 21 سجل 815 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 931.5 جنيه للجرام.



تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 24-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، حيث انخفض سعر الدينار الكويتى واليورو، واستقرار بسعر الدولار والريال السعودى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:



سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.28 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 19.92 جنيه للشراء، 20.12 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.86 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع.