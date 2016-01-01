

شاهد.. أطول وأثقل روبوت في العالم شاهد.. أطول وأثقل روبوت في العالم

نشر موقع ديلي ميل البريطاني، لقطات مذهلة تظهر روبوتًا يابانيًا عملاقًا يبلغ طوله 60 قدمًا، ويبلغ وزنه 25 طناً، أثناء اختبار في يوكوهاما .



تم تصميم الروبوت العملاق استنادًا إلى سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية Mobile Suit Gundam ، وقد تم تصويره تُظهر لقطات فيديو الروبوت الضخم وهو يحرك ذراعه اليمنى، وأصابعه، ويرفع ساقيه ويجث على ركبتيه خلال الاختبار.



تم بناء الروبوت في مصنع جاندام بميناء يوكوهاما الياباني، وكان من المقرر أن يبدأ المصنع في إنتاج الروبوت العملاق في الأول من أكتوبر، لكن جائحة فيروس كورونا أخرت تدشين الإنتاج حتى وقت لاحق من هذا العام ، حسبما أكد المشغلون.

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يذكر أن سلسلة الرسوم المتحركة Gundam ، كانت قد حصدت مليارات الدولارات، من خلال الأفلام والمانجا والنماذج البلاستيكية وألعاب الفيديو.