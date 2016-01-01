اعتداء سافر.. مرصد الأزهر يعلق على فيديو التعدي على مسلمتين في إسبانيا

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صورة الخبر: مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإسبانية، والذي يُظهر تعرُّض سيدتين مسلمتين لاعتداءات لفظية وجسدية من قِبَل مجموعة نسوة في أحد شوارع مدينة «مالقة» الإسبانية.

وأكد المرصد أن ذلك الاعتداء السافر على السيدتين المسلمتين سلوك عدواني وعمل متطرف ناتج عن خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا التي يعاني المسلمون من ممارسات ناتجة عنها داخل المجتمعات الغربية.

ودعا المرصد دول العالم الغربي إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنصرية والكراهية؛ للحدِّ من تلك الظاهرة المنتشرة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة تمسُّ أمن وسلامة المجتمعات.

المصدر: elbalad

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