الحكومة تكشف حقيقة إغلاق مترو الأنفاق غدا

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حقيقة إغلاق مترو الأنفاق غدا

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إغلاق محطات مترو الأنفاق غدا الجمعة وحتي صباح السبت.

وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة النقل التي نفت صحة الخبر مؤكدة أن الخبر عار تمامًا من الصحة وأن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت سيكون كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحًا إلى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

المصدر: elbalad

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