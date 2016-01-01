

كيف تتخلص من الدهون الثلاثية في الدم كيف تتخلص من الدهون الثلاثية في الدم

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، بعد تناول الطعام ، يحول جسمك السعرات الحرارية التي لا تحتاجها إلى دهون ثلاثية ويخزنها فى خلايا دهنية لاستخدامها لاحقا.



بينما تحتاج إلى االدهون الثلاثية لتزويد جسمك بالطاقة ، فإن وجود الكثير من الدهون الثلاثية في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



يعاني حوالي 25٪ من البالغين في الولايات المتحدة من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم ، والتي تصنف على أنها تحتوي على مستويات تزيد عن 200 مجم / ديسيلتر (2.26 ملي مول / لتر). يمكن أن تساهم السمنة والسكري غير المنضبط وتعاطي الكحول بانتظام واتباع نظام غذائي عالي السعرات الحرارية في ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

مشروب الدهون الثلاثية.

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قدم الدكتور أحمد صبرى استاذ السمنة بعضا منها تساعدك فى التخلص من المشكلة .1-عصير الخضراوات والفواكه:يعتبر عصير الخضراوات مثل الجزر والطماطم وكذلك عصير الجرجير وعصير الكرنب أو حساء الكرنب وكوكتيل الخضراوات وكذلك الفواكه الحارقة مثل كل ما يحتوي على فيتامين سي كالليمون والبرتقال واليوسفي والأناناس والكيوي وكذلك كل التوتيات مثل الفراولة والتوت بأنواعه من أكثر العصائر التي تزيد من عملية حرق الدهون خاصة قبل الطعام أو كوجبة خفيفة وحدها بشرط عدم التحلية.2-مشروب الأعشاب الدافئة:تعد العديد من الأعشاب الدافئة من المشروبات الحارقة للدهون سواء وحدها أو مزيج من الأعشاب معًا مثل القرفة والزنجبيل والشاي الأخضر والكمون والنعناع، فكلها تزيد من معدلات الحرق في الجسم. يمكنك أن تشربيها كل مكون لوحده أو مزيج منها معًا.3-الثوم :الثوم مفيد جدًا للقلب ووظائفه، ومفيد لتنشيط الأوعية الدموية والحفاظ عليها من الإصابة بالأمراض التى تتعرض لها .كما أن الثوم مفيد جدًا ومنظم لضغط الدم، وكذلك ينظم الدهون الثلاثية بصرف النظر عن زيادة الكوليسترول الحميد .ولأن الثوم يحتوى على الخصائص الممتازة المضادة للسمنة.4- فاكهة الخيار:نعم الخيار من الفواكه لكنه اشتهر بأنه من الخضراوات نظرًا للونه الأخضر ولأنه يضاف إلى السلطات ويستخدم فى التخليل ومشهيات الطعام.5-القرفة:تشتهر بمذاقها الحلو، وهى تعمل جيدًا ضد الدهون الضارة فى الجسم بشكل عام وعلى الأخص دهون البطن .معروف أن القرفة تبعث على حرارة الجسم وتزيد منها . فمن هنا يكون العامل الأساسى لحرق الدهون .6- الفلفل الحار :يحتوى الفلفل الحار على المواد القوية والفعالة لحرق دهون الجسم بصفة عامة وحرق دهون البطن بصفة خاصة .لأنه يقوى إنتاج حرارة الجسم بشكل كبير جدًا ..وبالتالى فهو عامل قوى لحرق الدهون واستهلاك المزيد من السعرات الحراري لهضمه.7-خل التفاح :مزيل للسمية، مزيل للكوليسترول، منشط ويعتبر خل التفاح مذيب جيد للدهون ويساعدك للتخلص من الوزن الزائد وفي الوقت نفسه ينشط عمليات الايض في الجسم، وحيث يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم التي تساعد على نقل المغذيات إلى الخلايا وإزالة المواد السامة، كم تعمل البيتا كاروتين الموجودة في خل التفاح على تخليص الجسم من الجذور الحرة والتي تعمل بدورها على تدمير الدهون، البروتين، وحتى الحمض النوي.كيفية تناوله: إما برشه على السلطات أو بخلطه مع الماء وشربه بشرط أن لا يتجاوز ذلك معدل ملعقتين صغيرتين في اليوم.8- بذور الكتان:مزيل للكوليسترول، موازن لسكر الدم، مزيل للسمية..يحتوى على نسبة زيت ثابت عالية من30- 40% ويعتبر مصدرا غنيا لمادة الليغنان وهي استروجينات نباتية تعمل على محاربة السرطانات وابعاد الفيروسات ويقلل من مقاومة الانسولين، يعتبر منظفا للامعاء، يعمل على توازن السكر في الدم ويحد من امتصاص الكوليسترول.كيفية تناوله: الكمية المسموح بها يوميا ملعقتان صغيرتان مطحونتان ويا حبذا في فترتين متباعدتين.9- زيت بذر الكتان:مزيل للكوليسترول، منشط، موازن لسكر الدم، مزيل للسمية وهو عبارة عن زيت مستخلص من بذور الكتان حيث نسبته تبلغ من 30 40% وكما لا يخفى على أحد يحتوي على مجموعة اوميغا 3 حيث تعتبر أحماضا دهنية اساسية ونقص هذه المجموعة (أوميغا 3) عدم ايصال اشارة إلى الدماغ وبالذات إلى مركز الشهية بأنك شبعت، فبالتالي تأكل أكثر من حاجتك هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تعمل على ابطاء عمليات الايض فيدخل الجسم سعرات حرارية اكثر فيزيد الوزن، ومن ناحية اخرى تقوي مادة السيراتونين في الدماغ والتي تبعدك عن الاكتئاب وما يترتب عليه.كيفية تناوله: إما برشه على السلطات والفول والحمص، بمعدل ملعقتين صغيرتين يوميا في فترتين متباعدتين.10-البروكلى :به الألياف، البوتاسيوم، حمض الفوليك يعمل على تعزيز بعض الانزيمات والتي بدورها تساعد على تنقية الجسم من السموم وخاصة الوقاية من السرطان، وداء السكري، ومرض القلب وتخلخل العظام وفرط ضغط الدم وتنقية الكبد من السموم والذي بدوره يعمل على عدم تخزين الدهون في الجسم.يحتوي البروكلي على نسبة ألياف عالية ومنها ليف البكتين والذي بدوره يتحد مع حمض الصفراء حيث يحول دون إطلاق الكوليسترول في الدم، كما ان البروكلي غني بمعدن الكروم الذي قد يكون فعالا في الوقاية من داء السكري.كيفية تناوله: مطبوخا بالبخار أو مع الشوربة او عصيرا من 3-5 أكواب في الاسبوع، نيئا مع السلطة.نسبة الدهون الثلاثية«الكوليسترول» العدو الأول للقلب وأمراض الشرايين فما هى أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول أو الدهون بالدم، وأفضل طرق العلاج .. الدكتور سميح بدير إستشارى التغذية العلاجية والصحة والجمال يؤكد أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يعنى ارتفاع نسبة الدهون فى الدم عن المعدل الطبيعى، والتى تؤدى للعديد من المشاكل خصوصا تصلب الشرايين والذى يعرف بالقاتل الصامت، إلى جانب الأزمات القلبية والجلطات .الأسباب الرئيسية :وأشار استشارى التغذية العلاجية أن الدهون توجد عند الجميع ولكن بمعدل معين وعندما ترتفع عن المعدل الطبيعى يقال أن المريض يعانى من إرتفاع معدل الدهون بالدم، وهناك عوامل تعتمد على نمط حياة الشخص تساهم فى حدوث ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم وهى – زيادة الوزن وقلة النشاط والتوتر النفسى والتدخين وتناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة مثل السمن الطبيعى والزبدة والشحوم الحيوانية وتلك تعتبر الأسباب الأكثر أهمية لارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم .اللحوم والدواجن :وأوضح الدكتور سميح بدير أن مصادر الكوليسترول فى الأطعمة الحيوانية هى اللحوم الحمراء والمخ والكبدة وصفار البيض والألبان ومنتجاته والدواجن ، أما المصادر النباتية فقد لا تحتوى على كوليسترول بل قد يظهر الكوليسترول بها أثناء إعداد الطعام .وأكد أن السودانى والمسكرات تحتوى على الكوليسترول المفيد الذى يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.علاج الدهون الثلاثية بالأعشابالحرص على تناول البردقوش والشاى الأخضر، بذر كتان، خل التفاح، قرفة، جنزبيل.علاج الدهون الثلاثية في البيت10 خطوات للعلاج :أما عن كيفية العلاج والتخلص الدهون الضارة بالدم فقد حددها الدكتور سميح بدير فى 10 خطوات مهمة وهى :- علينا معرفة أسباب حدوث زيادة فى الدهون بالدم لكى يقوم العلاج على أساس التشخيص السليم فإذا ما كان الشخص مصابا بالسمنة المفرطة فيجب عليه إنقاص الوزن فى البداية تحت نظام غذائى سليم لا يؤدى إلى حدوث مضاعفات .- الحرص على تناول الخضروات الورقية الطازجة مثل الخس والكرفس والجيرجير والفجل وغيرها .. فكل هذه الأنواع من الأطعمة مفيدة وصحية وتقلل من نسبة الدهون الضارة بالجسم كونها غنية بالألياف والفيتامينات، فهى تقى الجسم من الدهون وكذلك تعالج لذلك علينا تناولها بشكل أساسى فى كل الوجبات .- تناول الفاكهة الطازجة فجميعها مفيدة فيما عدا الممنوعة لأصحاب الوزن الزائد .- الإقلال من تناول الأطعمة المملحة مثل المخللات وكذلك اللحوم المصنعة كاللانشون والبسطرمة وغيرها .- الإكثار من تناول البقوليات والحبوب الكاملة التى تقلل من الدهون الثلاثية وتحفز حساسية إفراز الأنسولين .- بعض الأسر تعتمد فى حياتها اليومية على الوجبات السريعة والجاهزة ما يؤدى إلى السمنة وإرتفاع مستوى الكوليسترول الضار بالدم وهو ما يعرض أطفالنا وحياتنا للخطر نتيجة الإصابة بأمراض تصلب الشرايين التى انتشرت بشكل كبير .- علينا تناول الشاى الأخضر ومشروب البردقوش والمرمية والنعناع والينسون والحلبة فتلك المشروبات مفيدة للغاية فى التخلص من الدهون الضارة بالدم .- علينا استخدام الزيوت النباتية والابتعاد عن الدهون الحيوانية عند الطهى، فالنباتية مفيدة وصحية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والزيت الحار .- الحرص على تناول الشاى الأخضر مرتين يوميا لأنه يفيد فى تقليل الجليسيريدات الثلاثية بالجسم .- يجب القيام بالكشف الدورى كل 6 أشهر من خلال إجراء عدد من التحاليل للإطمئنان على نسبة الدهون بالجسم .- ويعتبر العلاج بالدواء الخط الثانى لعلاج أمراض ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم وذلك بعد فشل الـ 10 خطوات السابقة فى التخلص من الدهون الضارة بالدم.