دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بنوبات قلبية



أمراض القلب أمراض القلب

تظل أمراض القلب السبب الرئيسي لوفاة النساء في الولايات المتحدة وترتبط حوالي 1 من كل 5 وفيات بين الإناث بأمراض القلب.



ووجدت دراسة استقصائية وطنية حديثة أجرتها جمعية القلب الأمريكية أنه على الرغم من المخاطر ، فإن العديد من النساء غير مدركات لعلامات النوبة القلبية والسكتة الدماغية أو خطر الإصابة بأمراض القلب على النساء.



أمراض القلب هي السبب الرئيسي لوفاة النساء في الولايات المتحدة ولكن إذا سألت معظم النساء الأميركيات فإن عددًا منخفضًا بشكل مفاجئ لن يعرف هذه الحقيقة ، وفقًا لبحث جديد.

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وبحسب المراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حوالي 1 من كل 5 وفيات إناث مرتبطة بأمراض القلب، ووجدت دراسة استقصائية وطنية نشرت هذا الأسبوع في مجلة Circulation الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية أنه على الرغم من المخاطر.والعديد من النساء غير مدركات لعلامات النوبة القلبية والسكتة الدماغية أو مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ووجد الاستطلاع أنه في الفترة من 2009 إلى 2019، انخفض الوعي بأمراض القلب باعتبارها السبب الرئيسي لوفاة النساء من 65 في المائة إلى 44 في المائة.كما انخفض الوعي بين المجالات التالية: علامات التحذير من نوبة قلبية وسكتة دماغية، وأول إجراء يجب اتخاذه عند إصابة شخص ما بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.وكان نقص الوعي أكبر بين النساء دون سن 34 عامًا ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن النساء أكثر عرضة بنسبة 60 في المائة للإصابة بالنوبات القلبية.