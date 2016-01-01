غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض"



فايلر فايلر

رفض ريني فايلر المدير الفني السويسري كل العروض المقدمة من إدارة الأهلي للاستمرار مما جعل المسؤولون في حالة غضب من تصرفاته، حسبما علم FilGoal.com.



عرضت إدارة الأهلي عددا من العروض للمدرب السويسري من أجل ضمان استمراره حتى نهاية الموسم، لكنها قوبلت بالرفض من قبل المدرب السويسري.



ورحل فايلر عقب انتهاء التدريبات وعاد لمقر إقامته بأحد فنادق القاهرة دون الاجتماع مع ممثلي النادي.

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وعلم FilGoal.com العروض المقدمة من الأهلي إلى فايلر والتي قوبلت بالرفض وكانت كالآتي:- فايلر لم يوافق على السفر الآن والعودة قبل أول أكتوبر، وتمسك بالرحيل مطلع الشهر والعودة 5 أكتوبر إلى مصر.- رفض فايلر، حسبما علم FilGoal.com، عرض الأهلي باستقدام أسرته في طائرة خاصة على نفقة النادي.- لم يوافق فايلر على كتابة تعهد كتابي باستكمال الموسم حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، كما رفض إلغاء البند الذي يسمح بفسخ التعاقد من 1 إلى 10 أكتوبر.وطلب فايلر من الأهلي إجازات دورية كل فترة وشدد على ضرورة الحصول على راتبه بداية كل شهر وليس في اليوم الرابع والخامس مثلما حدث عقب جائحة كورونا.كما طلب فايلر من الأهلي ضرورة الحصول على مكافأة الدوري بشكل فوري وعدم الانتظار لنهاية المسابقة بعدما حسم الفريق اللقب.وتولى فايلر قيادة الأهلي في صيف 2019 لمدة موسم قبل أن يجدد تعاقده في يونيو الماضي لمدة موسم جديد.ويتيح عقد فايلر مع الأهلي الرحيل دون شروط جزائية في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر.وكان الأهلي قد وضع ذلك البند من أجل إقناع فايلر بالاستمرار حتى نهاية بطولة إفريقيا التي كان مقررا لها الختام في 3 أكتوبر.وخاض فايلر 42 مباراة مع الأهلي منذ قدومه وفاز في 32 وتعادل 8 مرات وخسر في مناسبتين فقط.وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري والدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن المفترض ان يلعب ثمن نهائي كأس مصر أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل.ولم يخسر فايلر مع الأهلي سوى لقب السوبر المصري الذي أقيم في فبراير بعد تتويج الزمالك بركلات الترجيح.