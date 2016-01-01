خاص مساعدو باتشيكو الأجانب في الزمالك.. وجه مألوف وثنائي جديد



باتشيكو باتشيكو

يستعد الثلاثي خاديم فاي مدرب حراس المرمى السنغالي وأليكس كوستا المدرب البرتغالي وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال البرتغالي للانضمام إلى الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو. حسبما علم FilGoal.com.



وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن توصل الزمالك وباتشيكو لاتفاق مبدئي في المفاوضات وأن الخلاف كان حول عدد المساعدين فقط وأن العقد سيكون لمدة عام.



وأراد المدرب البرتغالي القدوم للزمالك بأربعة مساعدين وهو الرقم الذي كان يحاول الزمالك تخفيضه.

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مرتضى منصور رئيس الزمالك قال: "باتشيكو سيكون معه 3 مساعدين أجانب والمصري الوحيد في جهازه الفني هو مدحت عبد الهادي".الثلاثي الأجنبي حسبما علم FilGoal.com هو خاديم فاي حارس مرمى بوافيشتا ومنتخب السنغال السابق والذي ضمه باتشيكو إليه لحراسة مرمى فريقه الذي دربه في الفترة من 1997-2003.العضو الثاني في الجهاز الفني هو مساعده، أليكس كوستا، لاعب بنفيكا وموريرينسي وفيتوريا جيماريتش وفولفسبورج السابق.أخيرا الوجه المألوف، هو جوزيه بيدرو ربما تتذكره جماهير الزمالك، فهو عمل في النادي من قبل كمدرب أحمال في الجهاز الفني بقيادة جوزفالدو فيريرا.من هم الثلاثي الجديد في جهاز الزمالك؟خاديم فايمدرب الحراس السنغالي عمل مع روجر شميدت وجورجيو مانزانو وجايمي باتشيكو وأليكساندر ستانويفتش وفان تشي وبرونو جينيسو وخوسيه جونزاليز وألبيرتو زاكيروني ويوناشو هونج. هؤلاء المدربين الذين عمل معهم وفقا لموقع Transfermarkt.بداية عمله كمدرب حراس في 2008 حينما تم تعيين في شهر يناير مدربا لبوافيشتا. وكانت تلك هي بداية معرفته بباتشيكو.بعد ذلك قام باتشيكو باصطحابه معه بانتظام إلى الأندية التي يتولى تدريبها وأصبح جزء يثق به في جهازه الفني.عمل مع باتشيكو في الشباب السعودي في 2009-2010 وبيكين جوان في 2011-2012 والأمر ذاته في الولاية الثانية لفريق الشباب، كما أنه درب منتخب السنغال تحت 20 عاما، وتواجد مع البرتغالي خلال فترته في تيانجين تيدا.لم يخض فاي أي مواجهات دولية قوية مع منتخب السنغال، فقط 3 مباريات ودية في نهايات مسيرته وتواجه على مقاعد البدلاء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1998 كما أنه خاض مواجهة رسمية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 1996 ضد ليبيريا والتي فازت بها السنغال بنتيجة 3-0 وكانت في الجولة الأخيرة.أليكس كوستاالجناح البرتغالي لعب في أندية موريرينيسي وبنفيكا وجيماريتش وفولسفبورج. صاحب الـ41 توج خلال مسيرته بلقب الدرجة الثانية مع موريرينسي وكأس البرتغال مع بنفيكا وكذلك كأس السوبر المحلية، كما فاز بكأس البرتغال مع فيتوريا جيماريتش، قبل اعتزاله في 2013.اتجه أليكس إلى عالم التدريب في صيف 2013 بعد اعتزاله ليقود فريق فيلجيراش لمدة موسم، ثم بعد ذلك تولى تدريب فريق أكاديميكو فيسو ثم فريق جيماريتش تحت 19 عاما لـ3 مواسم وأخيرا لمدة موسم ونصف مع جيماريتش ب.جوزيه بيدرومدرب أحمال الزمالك السابق مع فيريرا، جوزيه بيدرو حاصل على دكتوراه من جامعة براجا الدولية وشهادة دكتوراه في اللياقة البدنية.المدرب البرتغالي صاحب الـ46 عاما عمل في أندية براجا وكلوج وجيماريتش وبراجا ب قبل العمل في الزمالك في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2015.بعد ذلك اتجه بيدرو للعمل في نادي السد القطري في الفترة من يناير 2016 ووفقا لموقع Playmakerstats فقد عمل في نادي سانتوس البرازيلي كذلك خلال العام الجاري.