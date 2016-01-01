ابدأ في تناول حبتين من القرنفل في اليوم وانظر ماذا يحدث



القرنفل القرنفل

فوائد صحية للقرنفل قهو يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للميكروبات، ومضادة للالتهابات، ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات، إليك فوائد تناول حبتين من القرنفل في اليوم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



1. تعزيز المناعة

يعتبر القرنفل مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قابل للذوبان في الماء ويساهم في الدفاع المناعي من خلال العمل كحاجز ضد مسببات الأمراض والإجهاد التأكسدي.



2. تعزيز صحة الفم

يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا

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3. تحسين صحة الكبدالقرنفل غني بالأوجينول، وهو مركب نشط بيولوجيًا له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في الحماية من إصابة الكبد ومقاومة علامات تليف الكبد.4. تنظيم سكر الدميمكن لوجود الأوجينول في القرنفل أن يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. يمكن لهذا المركب أن يرفع إفراز الأنسولين، ويحسن تحمل الجلوكوز وبالتالي يخفض مستويات السكر في الدم.اقرأ أيضا.. غني بالفيتامينات.. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القرنفل؟5. يعزز الهضميمتلك القرنفل العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تحفز إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي وتساعد في تسريع عملية الهضم. من المعروف أن القرنفل يقلل من حموضة المعدة والغازات والغثيان.6. يساعد في إنقاص الوزنيمكن لمستخلص القرنفل أن يقلل من ظهور السمنة الناتجة عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون. يمكن أن يساعد استهلاك القرنفل في تقليل دهون البطن وخفض وزن الجسم ودهون الكبد.