قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

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صورة الخبر: هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 511 لسنة 2020 بإحالة السيد أحمد على رضوان المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش مع ضم مدة إضافية استثنائية قدرها سبع سنوات وسبعة أشهر إلى مدة الخدمة المحسوبة إلى التأمين والمعاش.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

المصدر: elbalad

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