شاهد.. ترامب يغادر مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ بسبب "اتصال طارئ وكبير"

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صورة الخبر: ترامب
ترامب

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل مفاجئ مؤتمرا صحفيا عقده مساء اليوم الأربعاء، مبينا أن عليه إجراء "اتصال هاتفي طارئ كبير".

وقال ترامب خلال المؤتمر متوجها إلى الصحفيين الحاضرين: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي مع من ستجري المكالمة، مضيفا ردا على سؤال بهذا الشأن: "لدي اتصال كبير".

وترك ترامب بعد ذلك قاعة المؤتمرات الصحفية متجاهلا صحفية كانت تحاول أن توجه له سؤالا حول الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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