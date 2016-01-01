تقرر وصول البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل .
يأتي هذا؛ لاتمام تعاقده مع الزمالك لتولى تدريب الفريق رسميا، عقب الاتفاق معه على تولي القيادة الفنية للفريق، لمدة موسم، خلفا للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.
ويضع مسؤولو نادي الزمالك الرتوش النهائية، بشأن التعاقد مع المدير الفني، خاصة وأن المدرب يريد 4 مساعدين في جهازه المعاون، في حين طلب الزمالك تقليص العدد إلى 3 فقط .
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التعليقات على موعد وصول باتشيكو إلى مصر لتدريب الزمالك رسميا
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