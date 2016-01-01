قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، تأجيل عودة الجماهير إلى الملاعب؛ خوفا من تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.
ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، قد يتم التعليق اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة 6 أشهر، وسط حالة من خيبة الأمل بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستكون بحاجة إلى إغلاق كلي ثانٍ؛ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا إذا لم تنجح الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون.
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التعليقات على خوفا من كورونا.. قرار عاجل في الدوري الإنجليزي
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