خوفا من كورونا.. قرار عاجل في الدوري الإنجليزي

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الدوري الإنجليزي

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، تأجيل عودة الجماهير إلى الملاعب؛ خوفا من تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، قد يتم التعليق اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة 6 أشهر، وسط حالة من خيبة الأمل بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستكون بحاجة إلى إغلاق كلي ثانٍ؛ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا إذا لم تنجح الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وتأتي تحذيرات "راب"؛ بعد يوم من إعلان جونسون، فرض إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد عودة ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة.

وقال جونسون أمس ، في كلمته أمام مجلس العموم، إن الحكومة ستدخل قيودًا جديدة، مع تحقيق التوازن بين إنقاذ الأرواح وحماية الوظائف.

وأكد أن الإجراءات الجديدة لا تتضمن العودة للإغلاق الذي تم فرضه في مارس الماضي، لافتا إلى أن الجامعات والمدارس والمكاتب ستبقى مفتوحة.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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