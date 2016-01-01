كشف الناطق باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، النقاب عن مقتل أمير تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا.
وقال المسماري إن أبو معاذ العراقي وهو اسم القيادي، كان من بين تسعة مسلحين قتلوا خلال غارة بمدينة سبها لكن لم يتم التعرف على هويته فورا.
وأشار إلى أن العراقي "دخل ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014 مع التكفيري عبدالعزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا، حيث كلف الأنباري حينها أميرا للتنظيم في ليبيا، وأبوعبد الله مساعدا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم حينها أبوبكر البغدادي".
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التعليقات على "الجيش الوطني الليبي" يعلن مقتل زعيم كبير في "داعش"
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