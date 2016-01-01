"الجيش الوطني الليبي" يعلن مقتل زعيم كبير في "داعش"

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › "الجيش الوطني الليبي" يعلن مقتل زعيم كبير في "داعش"

صورة الخبر: مقتل زعيم كبير في "داعش"
مقتل زعيم كبير في "داعش"

كشف الناطق باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، النقاب عن مقتل أمير تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا.

وقال المسماري إن أبو معاذ العراقي وهو اسم القيادي، كان من بين تسعة مسلحين قتلوا خلال غارة بمدينة سبها لكن لم يتم التعرف على هويته فورا.

وأشار إلى أن العراقي "دخل ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014 مع التكفيري عبدالعزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا، حيث كلف الأنباري حينها أميرا للتنظيم في ليبيا، وأبوعبد الله مساعدا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم حينها أبوبكر البغدادي".

وقال المسماري إن العراقي بات "زعيما للتنظيم الإرهابي في شمال أفريقيا بعد مقتل الأنباري على يد الجيش الليبي في أحداث درنة في 2015"، وأضاف أن "مصادر التحقيق تفيد بأنهم تحصلوا على اسمه وهو عبدالله الربعي، وهو من أكراد العراق"، لافتا إلى "استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة سبع ساعات متواصلة".

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "الجيش الوطني الليبي" يعلن مقتل زعيم كبير في "داعش"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92335

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager