نشرت وسائل إعلام مصرية الصور الأولى للعقيد عمرو عبد المنعم، أحد الضباط الذين قتلوا أثناء محاولة منع 4 من المحكوم عليهم بالإعدام من الهرب.
وأسفرت محاولة هروب السجناء عن مقتلهم ومقتل ضابطين وفرد شرطة.
وقالت المصادر إن المتهمين الأربعة هم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.
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التعليقات على شاهد.. الصور الأولى لعقيد الشرطة المصرية الذي قتل أثناء منع محاولة هروب 4 سجناء
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