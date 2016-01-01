ألمانيا تنتهي من صنع الغواصة الرابعة الخاصة بالجيش المصري



ألمانيا تنتهي من صنع الغواصة الرابعة ألمانيا تنتهي من صنع الغواصة الرابعة

أعلنت وسائل إعلام ألمانية انتهاء شركة "تيسين كروب" للأنظمة البحرية TKMS، من بناء الغواصة المصرية الرابعة "S44" من فئة "تايب 209 / 1400 مود".



ووفقا لوسائل الإعلام، فإنه من المقرر أن تتم عملية تدشين وإنزال الغواصة إلى الماء خلال الأيام القادمة، وسيعقبها إجراء تجارب الإبحار و تدريب الطاقم، على أن يتم تسليمها إلى القوات البحرية المصرية بحلول ربيع عام 2021.



وتعاقدت القوات البحرية المصرية للحصول على 4 غواصات ألمانية من هذه الفئة، حيث تم تدشين الغواصة الأولى والتي حملت اسم "S41" بتاريخ 10 ديسمبر عام 2015، بأحواض مدينة كيل الألمانية، وتم تسليمها ورفع العلم المصري عليها مع تدشين الغواصة الثانية "S42" بتاريخ 12 ديسمبر عام 2016. كما تم تدشين الغواصة الثالثة "S43"، في 3 مايو 2019، وستحمل الغواصة الرابعة اسم "S44" ويتم تدشينها حاليا عام 2021.

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وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري.