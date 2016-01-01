لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها: جامعة الأهرام الكندية تعلن عن استمرار القبول بكلية الإعلام وإدارة الأعمال

أعلنت جامعة الاهرام الكندية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إستمرار القبول بكلية الإعلام للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ لحين إكتمال الأعداد المقررة بأقسام.
- صحافة ( عربي- انجليزي) - الاعلان والعلاقات العامة - الاذاعة والتليفزيون - الاتصال المرئي لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والشهادات المعادلة العربية و الأجنبية.
كما أعلنت الجامعة عن إستمرار القبول بكلية إدارة الأعمال للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ لحين إكتمال الأعداد المقررة بأقسام :-
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