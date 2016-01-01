لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها: جامعة الأهرام الكندية تعلن عن استمرار القبول بكلية الإعلام وإدارة الأعمال

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صورة الخبر: جامعة الاهرام الكندية
جامعة الاهرام الكندية

أعلنت جامعة الاهرام الكندية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إستمرار القبول بكلية الإعلام للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ لحين إكتمال الأعداد المقررة بأقسام.

- صحافة ( عربي- انجليزي) - الاعلان والعلاقات العامة - الاذاعة والتليفزيون - الاتصال المرئي لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والشهادات المعادلة العربية و الأجنبية.

كما أعلنت الجامعة عن إستمرار القبول بكلية إدارة الأعمال للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ لحين إكتمال الأعداد المقررة بأقسام :-

- المحاسبة
- الاقتصاد التمويلي
- إدارة الأعمال
- التسويق
لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والشهادات المعادلة العربية و الأجنبية.

المصدر: elbalad

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