اخترع طلاب حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس "نيرس روبوت" (الممرضة الآلية) ضمن مشاريع التخرج الذي اقترحه الطلاب، وبدأوا في إعداده قبل ظهور فيروس كورونا، والهدف الأساسي؛ كان توظيفه في مراكز الأورام؛ للمساعدة.
وقالت غادة جمال طالبة بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات وأحد اعضاء مشروع التخرج "الممرضة الآلية " خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" ان الكلية تقوم بتدعيم المشروع، وحاليا يتم تطويره، وإضافة المزيد من الوظائف له للتعامل مع حالات كورونا بشكل موسع، كما يمكن توظيفه لخدمة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت ان الكلية لها دور اساسي في هذه الأفكار من خلال المناهج الحديثة الموجودة داخل الكلية ومساهمة ودعم الكلية الدائم من خلال المعامل وأساليب الدراسة الحديثة ومواكبة التطورات.
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التعليقات على ماذا تفعل أول ممرضة آلية في مصر.. طلاب حاسبات عين شمس يكشفون إمكانياته
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