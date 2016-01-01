خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق طبقا للأنساب أو القدرات العقلية والعلمية .. فيديو



الشيخ خالد الجندى الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله لا يعطى الرزق طبقا للأنساب أو القدرات العقلية او العلمية.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الرزق الالهى ينزل وفق خطة إلهية عشان الناس اللى بتعترض على رزقها، الله لا يسأل عما يفعل يرزق كل شخص كيفما يشاء، تلاقى اخوين هذا عنده رزق والاخر لا".



وفي سياق آخر قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التيار العلماني يلتقي مع تيار جماعات الإسلام السياسي، وكلًا منهم يحاولون الإساءة للدين الإسلامي.

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واستنكر «الجندى» نسب فتوى لدار الإفتاء لم تصدر عنها، وهي تحريم التحفيل بين جماهير كرة القدم يعد مصيبة، منوهًا بأن فتوى التحفيل هي محاولة من بعض العلمانيين للإساءة إلى الإسلام ، قائلًا: "إن تنسب لأحد الأشخاص كلاما لم يقله هذه مصيبة".واستشهد بما قال الله سبحانه وتعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، لافتًا إلى أن هذه الآية كأنها غريبة وليست من القرآن لدى الجمهرة من الناس.وأضاف أن أهل الشر وجماعات الظلام الله يهديهم، ينشرون الشائعات فيقوم الناس بتداولها، موضحًا أن حديثه دفاع عن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أحد قادة المؤسسة الدينية ورموز الأمة التي لها احترام خاص، معقبًا: "مش عارفين يزجوا بدار الإفتاء في أي فتنة، ويحاولوا اللعب بعقول الناس باستغلال دار الإفتاء.ووصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها عالم عجيب طالما حذرنا منه، موضحًا أن مواقع التواصل تداولوا فتوى التحفيل على أنها صادرة عن دار الإفتاء المصرية، مشددًا على أن التيار العلماني يلتقي مع تيار جماعات الإسلام السياسي، وكلًا منهم يحاولون الإساءة للدين الإسلامي.