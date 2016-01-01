قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان الإنسان يقطع صلته بربه، بترك شكر الله على النعم التى وهبها الله له.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء: "الانسان الذى بوقف الشكر لله على نعمه يتسبب ذلك فى وقف النعم، فالله يزيد العبد على شكره لنعمه، عن طريق الصدقات والزكاة واطعام الطعام، ومساندة المحتاجين، ومن لا يفعل ذلك يزيل الله النعم منه".
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله لا يعطى الرزق طبقا للأنساب أو القدرات العقلية او العلمية.
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التعليقات على خالد الجندى: هذا الأمر يتسبب فى قطع الصلة بالله ووقف نعمه.. فيديو
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