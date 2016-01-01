فوائد عرق السوس المغلي للنساء والرجال.. تعرفي عليها



فوائد عرق السوس المغلي فوائد عرق السوس المغلي

فوائد عرق السوس للرجال والنساء كثيرة فهو يعمل كمنشط جنسي ويساعد على حماية الرجال من سرطان البروستاتا بالإضافة إلى فوائد العرقسوس فى علاج الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة.. إليك فوائد العرقسوس للرجال وفوائد العرقسوس للنساء وكيفية تحضير العرقسوس وأضرار العرقسوس،



فوائد عرق السوس للرجال

فوائد عرق السوس للرجال عديدة خاصة للعلاقة الزوجية فهو يزيد الرغبة لدى النساء والرجال بالإضافة إلى أنه يساعد فى الوقايه من سرطان البروستاتا ويعالج مشاكل ضعف الانتصاب عند الرجال، فهو يساعد على رفع كفاءة الدورة الدموية.



فوائد عرق السوس للنساء

قد يساعد عرق السوس للنساء في علاج مشاكل البشرة يحتوي جذر عرق السوس على أكثر من 300 مركب ، يُظهر بعضها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات.

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نتيجة لذلك ، يستخدم مستخلص جذر عرق السوس لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك حب الشباب والأكزيما .في دراسة استمرت أسبوعين على 60 بالغًا ، أدى استخدام هلام موضعي يحتوي على خلاصة جذر عرق السوس إلى تحسن ملحوظ في الأكزيما.تحضير عرق السوسهل تبحثين عن طريقة تحضير عرق السوس وإليك مكونات وطريقة تحضيره، على طريقة الشيف أحمد عادل.مكونات مشروب العرقسوس :- 100 جرام عرقسوس.- 5 جرام بيكنج صودا.- ماء.طريقة تحضير مشروب العرقسوس :- احضري وعاء متوسط الحجم وضعي بها العرقسوس مع البيكنج صودا قومي بالتقليب الجيد لتجانس المكونات مع بعضها البعض.- اضيفي 3 ملاعق من الماء مع التقليب الجيد، ثم يترك في شاش مغلق لمدة 12 ساعة للتخمير مع تثبيته في الوعاء.- نضع الماء فوق العرقسوس حتى نحصل على القوام المظبوط و يوضع فى زجاجة.اضرار العرقسوسرغم فوائد العرقسوس إلا أن الأفراط فى تناوله يسبب العديد من الأثار الجانبية إليك وفقا لموقع موقع globalnews أضرار شرب العرقسوس، ومنها :1- ارتفاع ضغط الدم2-قد يسبب شرب العرقسوس بشكل مفرط ضعف العضلات وعدم انتظام ضربات القلب3-يسبب العرقسوس احيانا احتباس السوائل في الجسم مماي ضر بصحة الكلى4- العرقسوس يحتوي على مركب الجليسيرزيزين الذي يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم5-قد يسبب الافراط في تناول العرقسوس الى الإجهاض او الولادة المبكرة عند الحوامل.فوائد عرق السوس قد يقلل من عسر الهضمغالبًا ما يستخدم مستخلص جذر عرق السوس للتخفيف من أعراض عسر الهضم ، مثل ارتجاع الحمض واضطراب المعدة وحرقة المعدة.في دراسة استمرت 30 يومًا على 50 بالغًا يعانون من عسر الهضم ، أدى تناول 75 ملغ من كبسولة عرق السوس مرتين يوميًا إلى تحسن كبير في الأعراض وقد يخفف مستخلص جذر عرق السوس من الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة .فوائد عرق السوس وعلاج القرحة الهضميةالقرحة الهضمية هي تقرحات مؤلمة تظهر في معدتك أو أسفل المريء أو الأمعاء الدقيقة. تحدث عادة بسبب الالتهاب الناتج عن بكتيريا الملوية البوابية قد يساعد مستخلص جذر عرق السوس في علاج القرحة الهضميةفوائد عرق السوس ومحاربة السرطاننظرًا لاحتوائه على العديد من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ، فقد تمت دراسة مستخلص جذر عرق السوس لتأثيراته الوقائية ضد أنواع معينة من السرطانعلى وجه الخصوص ، تم ربط مستخلص عرق السوس ومركباته بإبطاء أو منع نمو الخلايا في سرطانات الجلد والثدي والقولون والمستقيم والبروستاتافوائد عرق السوس و تقرحات الفم المؤلمةومع ذلك ، قد يساعد مستخلص جذر عرق السوس في علاج التهاب الغشاء المخاطي للفم - تقرحات الفم المؤلمة جدًا التي يعاني منها المصابون بالسرطان أحيانًا كأثر جانبي للعلاج الكيميائي والإشعاعي .على الجانب الآخر قد يخفف عرق السوس من أمراض الجهاز التنفسي العلوي نظرًا لتأثيراتها المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات ، فقد يساعد كل من مستخلص جذر عرق السوس والشاي في تحسين أمراض الجهاز التنفسي العلوي.