

10 نصائح حول تأسيس غرفة المعيشة 10 نصائح حول تأسيس غرفة المعيشة

غرفة المعيشة هي المساحة الأكثر استخدامًا في المنزل، إنها تخدم الأنشطة الاجتماعية اليومية للعائلة ، لذلك عادة ما يعتني المالك بأثاث هذه الغرفة خاصة مع الطراز الراقي والمريح.



نناقش اليوم خصائص تصميم غرفة المعيشة ونقترح الجمع بين المظهر الجذاب لهذه الغرفة وحداثتها، وفقا لما نشره موقع fashion.



القواعد التي يجب اتباعها عند اختيار أثاث غرفة المعيشة:

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اختر قطع الأثاث التي تنسجم مع المساحة المتاحة. إذا كانت الغرفة فسيحة فعليك استخدام أرائك كبيرة ، أما إذا كانت ضيقة فعليك استخدام أرائك صغيرة.اختر أثاثًا مريحًا لأنها مناسبة للاستخدام الأساسي لهذه المساحة مثل الاسترخاء في بيئة الأنشطة الاجتماعية مع العائلة. يُلاحظ أن الأرائك مصممة للاسترخاء والقيلولة والنوم أحيانًا.تأكد من استخدام الألوان والأنسجة العملية التي لا تلتقط الغبار بسرعة وحتى إذا التقط الغبار ، يمكن تنظيفه. اهتم باستخدام الزخارف أحادية اللون أو مجرد تضمين خطوط بسيطة بدون زخرفة معقدة.افحص اسفنجة الأرائك سواء كانت مصنوعة من نوعية ممتازة أم لا.اعلم أن لون الأرائك هو المحدد الرئيسي للون طلاء الجدران. يوصى باختيار ألوان ناعمة للجدران بدون ألوان جريئة أو مشرقة.دع الخيارات المتعددة أو الخشب أو البورسلين أو بلاط السيراميك تلهمك ، ولكن يجب أن يكون هناك سجادة أو بساط يغطي الأرض. يجب أن يتطابق لونه مع الأثاث ويجب أن يكون مصنوعًا من الفراء أو الصوف وتجنب استخدام الحرير لأنه ليس جيدًا للاستخدام اليومي.لا تنس أهمية طاولة القهوة التي يجب أن تتناسب مع شكل الأرائك. يجب أن تكون مصنوعة من مواد جيدة أيضًا.استخدم مصادر الضوء الساطع التي تعطي إحساسًا بالمكان الفسيح. يوصى أيضًا باختراق أشعة الشمس المباشرة في الغرفة للحصول على فوائد صحية.تأكد من اختيار الملحقات المناسبة لأعمار أفراد عائلتك. إذا كان لديك أطفال ، فانتقل إلى الملحقات غير القابلة للكسر مثل تلك المصنوعة من النحاس أو الخشب أو العاج. إذا كان أفراد عائلتك بالغين ، فيمكنك الحصول على قطع من الكريستال.تحلى بالصبر عند اختيار صندوق التلفزيون أو منضدة ، حيث يجب أن تحتوي على رفوف لحمل الكتب. يمكنك الحصول على خزانة كتب صغيرة إذا كان لديك مساحة واسعة.