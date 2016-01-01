تناوله كل صباح.. علاج ضيق التنفس بالعسل

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علاج ضيق التنفس بالعسل

يمكن علاج ضيق التنفس بالعسل وبدون استخدام أدوية، حيث إن ضيق التنفس هي حالة غير مريحة تجعل من الصعب مرور الهواء بالكامل إلى رئتيك؛ حيث يمكن علاج ضيق التنفس بالعسل وتجنب الأضرار اللاحقة منه على القلب والرئتين.

ويمكن أن يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس فجأة لفترات زمنية قصيرة، أو تحدث لفترة زمنية طويلة تصل إلى أسابيع أو اكثر، لذا سنقوم بذكر طريقة علاج ضيق التنفس بالعسل فيما يلي .

ويمكن علاج ضيق التنفس بالعسل، حيث انه علاج فعال على العديد من المشاكل المتعلقة بـ السعال والبرد والتنفس ومشاكل أخرى من هذا القبيل، لذا فإن استخدام العسل عندما تواجه صعوبة في التنفس، وذلك لأن العسل مليء بالمركبات الطبيعية التي تساعد أيضًا على تكسير البلغم وتهدئة رئتيك.

ويتم استخدام علاج ضيق التنفس بالعسل عبر إذابة ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء، وشربه كلما واجهت صعوبة في التنفس، ويمكنك أيضًا تناول محلول ماء العسل كل صباح ، كطريقة لمنع حدوث هذه المشكلة في المستقبل، مع ملاحظة الانخفاض في عدم قدرتك على التنفس وضيق في التنفس خلال شهر من شرب العسل الممزوج بالماء بانتظام.

المصدر: elbalad

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