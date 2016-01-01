وصفة تنعيم الشعر في دقائق

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وصفة تنعيم الشعر في دقائق

هناك وصفة منزلية لفرد الشعر سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تكاليف باهظة فمكوناتها متوفرة وموجودة بكل مكان واليكم وصفة منزلية لفرد الشعر سهلة وبسيطة.

ويعتبر شعر المرأة من أهم مظاهر الانوثة والجمال لذلك يجب عليكي الاهتمام بشعرك وبنعومته واتباع روتين من الوصفات الطبيعية حتى يصبح ناعم وجذاب.

وووفقا لموقع health line سنقدم لكي العديد من الوصفات التي تساعد على فرد وتنعيم الشعر بدون الحاجه إلى الكريتين والبروتين واليكي وصفة منزلية لفرد الشعر .

وصفة لتنعيم الشعر في دقائق:

مكونات وصفة لتنعيم الشعر في دقائق:

كوب من زيت جوز الهند
3 ملاعق من الخميره الفوريه

طريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر في دقائق:
اخلطي المكونات مع بعضها وطبقيها على شعرك لمدة ساعتين بعدها اغسلي شعرك وستلاحظين الفرق ولتنائج أفضل.

قومي يتكرير هذه الوصفه مره كل اسبوع وشاهدي النتيجة.

المصدر: موقع health line

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