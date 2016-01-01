

طريقة عمل اللحمة المشوحة طريقة عمل اللحمة المشوحة

طريقة عمل اللحمة المشوحة، التنوع والتجديد في طرق طهي اللحم هو السبيل الوحيدة الذي تتجه إليه السيدات حتى لا تمل الأسرة من طريقتك المعتادة.



وبناءً على ذلك نقدم لك طريقة جديدة لعمل اللحمة المشوحة، لتحصلي على طبق مثالي ولذيذ وبأسهل طريقة.



طريقة عمل اللحمة المشوحة

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وقت إعداد طريقه عمل اللحمه العجالىمدة التحضير: 10 دقائقمدة الطهي : 70 دقيقةمقادير طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى:- كيلو لحم عجالي- بصلة مقطعة مكعبات- 7 حبات حبهان- ملح "حسب الرغبة"- فلفل "حسب الرغبة"- زيت نباتي للتحمير- ملعقة كبيرة سمن للتحميرطريقة عمل اللحمة المشوحة- احضري وعاء كبير"حلة" وضعي في ثلاثة ارباعها ماء ثم أضيفي الملح والفلفل وحبات الحبهان والبصلة المبشورة مع الملح والفلفل.- اتركي الماء ليغلي فيما بعد ضعي اللحم واتركيها من ساعة ونصف لـ ساعتين، حتى تتأكدي من تسويتها جيدًا.- بعد أن تسوية اللحم قومي بتصفيتها في المصفاة حتى تصبح خالية من الشوربة.- احضري مقلاة كبيرة من التيفال أو السيراميك وضعي الزيت والسمن حتى يسخنوا ثم ضعي اللحم، بعد ذلك قومي بتغطية المقلاة.- كل 3 دقائق قومي بتقليب اللحمه على الجانبين حتى تحمر جيدًا.- اخرجي اللحم من المقلاة وقدميها في الطبق وبالهنا والشفاء.طريقة عمل اللحمة المشوحةمقادير طريقة عمل اللحمة المشوحة:- نصف كيلو لحمه مكعبات- ملح- فلفل- 2 ملعقة كبيرة سمن يفضل بلديطريقة عمل اللحمة المشوحة1 - مقلاة كبيرة يتم تسخينها جيدًا.2 - ضيفي مكعبات اللحم في المقلاة ، تم قومي بتهدئة النار، واتركي اللحم حتى تجف اللحم من أي سوائل بداخلها.3 – بعد ذلك ضعي الفلفل الأسود والملح على اللحم وقلبيها على الجانبين جيدًا.4- اتركي اللحم على النار إلى أن تتخلص تمامًا من السوائل وقومي بملاحظتها من حين لآخر حتى لا تحترق.5- بعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من الماء واتركيها حتى تجف الماء وقومي بإضافة ربع كوب آخر واتركيها حتى جف أيضًا واستمري في تكرار هذه العملية حتى تستوي اللحمه.6- اضيفي الكمية التي تريديها من الملح مع الكوب الأخير من الماء المضاف إلى اللحمه.7- المرحلة الأخيرة هي إضافة السمن مع الاستمرار في تقليب اللحم، ثم قومي بإخراجها من النار وتقديمها مع الفتة أو غيرها من الأطباق فيمكنك تقديمها مع المكرونة بالصلصة الحمراء أو الأرز البسمتي والبطاطس المحمرة.اللحمة المحمرة بالبصلتعلمي طريقة عمل اللحم بالبصل للشيف شربيني بطريقة سهلة يمكنك تقديمها لأسرتك خلال أيام عيد الأضحى الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، فإعداد اللحمة بالبصل من أسهل وأسرع أصناف الطعام التى من الممكن تحضيرها كما أن أغلب أفراد الأسرة يشتهون تناول اللحم بالبصل.المقادير لعمل اللحمة بالبصلكيلو لحمنصف كيلو بصلثومطماطمملح وفلفل أسودطريقة عمل اللحمة بالبصل* ضعي اللحمة مع بصل وطماطم وماء مغلى وملح وفلفل على النار.* ضيفى اليها الثوم واتركيها حتى تسلق ثم تصفى من الماء.* ارفعى اللحم مع البصل والطماطم المفرومه فى طاجن وتدخل الفرن حتى تتسبك.* يمكن تسوية الطاجن على النار حسب الرغبة ويقدم بالهنا.فوائد مرق اللحمة بالبصل :تعد اللحوم من أكثر الأغذية التي تفيد الجسم بشكل كبير، وذلك لاحتوائها على كثير من العناصر الغذائيّة المهمة للجسم مثل البروتينات، والفيتامينات، والمعادن، حيث كشفتِ العديد من الدراسات أن تناول مرق اللحم والعظام، القليل الدسم يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المفاصل والعظام، كما يساعد فى حماية جهاز المناعة.طرق لعمل اللحمة بعد سلقهايعشق الكثير من الأشخاص تناول اللحمة،1 كيلو لحم2 ملعقة كبيرة زبدة1 ملعقة كبيرة زيت4 شرائح بصل2 مكعب ماجيورقة غارملح وفلفل أسود مطحون1 ½ كوب ماءطريقة عمل اللحمة بعد سلقها ..-تأخذ اللحمة نصف سلقة ويتم إخراجها وتصفيتها من السوائل ..- فى وعاء يوضع الزيت والزبدة ثم نضيف قطع اللحم ونحرك على نار حتى تكتسب لون ذهبى-أضيفى البصل والمرقة وورقة الغار إوإضافة الملح والفلف و نضيف الماء إلى المكونات- يغطى الوعاء على نار هادئة يترك اللحم حتى ينضج جيدًا وتتكونطرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن.. طريقة جديدة لعمل اللحم بعد سلقهاعايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة ..مقادير بيكاتا اللحم بالمشروم :3 ملعقة كبيرة زبد2 ملعقة كبيرة زيت زيتون2 ليمونة معصورةربع كوب بقدونس مفرومملح وفلفل أسود8 قطع إسكالوب لحم بتلوربع كوب مشروم مقطع3 فصوص ثوم مبشوركوب دقيق3 ملعقة كبيرة دقيقنصف كوب مرقة دجاج3 ملعقة كبيرة زبدعايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة ..مقادير صوص المشروم- 2 كوب مرق اللحم- نصف كوب طحينة- كوب من المشروم (مفروم شرائح)- نصف كوب (مفروم) من البصل الاخضر- نصف كوب من الزبدةعايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. طريقة تحضير بيكاتا اللحم بالمشروم :-سخني الفرن و ادهني بزيت الزيتون وأضيفي الثوم والمشروم إليها حتى يصبح لونهما ذهبيًا وارفعي الخليط وضعيه جانبًا.-رشي الملح والفلفل على قطع الإسكالوب، قبل وضعه في المقلاة مع الزيت الساخن.-اغمسي قطع الإسكالوب في الدقيق ثم ضعيها مباشرة في المقلاة، وحمريها من 2 إلى 3 دقائق لكل جانب، وضعيها في طبق داخل الفرن لتبقى دافئة.لتحضير صوص المشروم اخلطي الدقيق مع المرق في وعاء على النار حتى يذوب أضيفي المشروم والبصل الأخضر والزبدة وحركي المزيج حتى يتكاثف الصوص ويصبح لونه ذهبي ويمكنك تناول صلصة المشروم مع اللحم أو الدجاج وحتى الباستا حسب الرغبة.طريقة عمل اللحمة في الفرنعايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. أمر تسعى إليه الكثير من ربات البيوت فى اليوم الأول للعيد لتفاجىء أسرتها بمائدة طعام لا تنسى وبمذاق أشهى من المطاعم هل أنت من هؤلاء السيدات وتسعين للبحث عن طرق جديدة لطهى اللحوم فى العيد إليك طرق مختلفة سهلة وسريعه وشهية فى الوقت نفسه لتحضير أطباق اللحمطرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن .. فاهيتا اللحم فى الفرن للشيف نجلاء يوسفعايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. مقادير فاهيتا الدجاج- صدور دجاج فيليه مقطع شرائح- بصلة كبيرة مقطعة طوليا- 3 فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر مقطع شرائح- 3 فصوص ثوم- عصير نصف ليمونة- صويا صوص-ملح وفلفل ورشة كمون ورشة كزبرة جافة ورشة زنجبيل و رشة قرفة و رشة بابريكا- ملعقة زيت صغيرةعايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. الطريقة لتحضير الفاهيتا فى الفرن :- في طاسة نضيف الزيت ونضع شرائح اللحم و تشوح ونضيف جميع التوابل ونشوح دقيقتان وحلقات البصل- يضاف الفلفل الألوان والثوم المفروم ويتم التشويح مرة أخرى- نضيف الصويا صوص مع عصير الليمون ونشوحها ثم توضع فى الفرن لمدة 10دقائق وتخرج من الفرن ويتم وض قطعة من الفحم وملعقة زيت فى ورقة فويل ويتم إغلاقها ووضعها فى المنتضف وتقدم ساخنة مع خبز كامل الحبة وسلطة زباديطرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن.. طرق جديدة لعمل اللحمة المكعبات- المقادير لطريقة عمل اللحمة المكعبات للشيف إلهام فتحى :كيلو لحم من الكتف يقطع مكعبات.بصلة متوسطة مفرية ناعمًا.2ملعقة كبيرة زيت ذرة.ملح ، فلفل، بهار.1/2 كيلو عش الغراب يقطع انصافامعلقة كبيرة زبد2ملعقة كبيرة دقيقملعقة صغيرة مستردة3ملاعق كبيرة كريمة لباني.طرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن .. الطريقة لعمل اللحمة المكعبات..•يتبل اللحم بالبصل والملح والفلفل ويغطى ويترك 5 ساعات فى الثلاجة• في الزيت يشوح اللحم حتى يحمر يضاف إليه الماء ويغطي ويترك على النار.• يوضع الزبد على النار ويضاف إليه الدقيق ويقلب ويضاف إليه المستردة والكريمة و ماء.• فى وعاء على النار تضاف الصلصة إلى اللحم و المشروم ويغطي الوعاء ويضاف الماء كلما احتاج الأمر حتى يتم نضج اللحم.