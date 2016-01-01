بـ 7 حيل سحرية.. طرق فعالة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم



طرق فعالة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم طرق فعالة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يمكن الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم بتناول الأدوية؛ حيث يمكن اتباع حياة ولايف ستايل صحي، وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى معجزة، ولكن يمكن تحقيقه مع اتباع بعض النصائح الفعالة.



وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن ارتفاع ضغط الدم هو بداية للإصابة بأمراض القلب ومرض السكري، حيث يمكن تجنبه باتباع نصائح بسيطة في حياتنا، والتي اغلبها تضر أكثر مما تنفع أجسامنا.



وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إن هناك بعض 7 وصايا تحميك من الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، ومن أهمها:

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1- تقليل كمية الملح المتناول مع الطعام، بما يقدر بأقل من 6 جرامات في اليوم، وفي حالة الإصابة بمرض السكري مع ضغط الدم المرتفع، يجب أن يكون الملح المتناول أقل من 3 جرامات في اليوم.‎2- الحفاظ على وزن الجسم في الإطار الطبيعي والذي يتناسب مع الطول والسن.‎3- ممارسة تمارين "الكارديو" أكثر من 30 دقيقة يوميًا.‎4-اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول الفواكه والخضراوات، واستبدال منتجات الألبان كاملة الدسم بقليلة الدسم، وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل: الموز؛ حيث أن البوتاسيوم يعمل على موازنة مستوى الصوديوم في خلايا الجسم، مع عدم تراكم كمية كبيرة منه في الدم.‎5- الابتعاد عن المسكنات، دون حاجة شديدة لها.‎6- الابتعاد عن التوتر والضغوطات النفسية.‎7- الإقلاع عن التدخين، والمشروبات الكحولية.