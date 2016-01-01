تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، الى المستشار المحام العام الاول لنيابات استئناف اسكندرية ببلاغ قيد تحت رقم 4685 لسنة 2020 عرائض المحام عام الاول ، ضد المقاول الهارب محمد علي، اتهمه فيه بالتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد.
وأكد طارق محمود فى بلاغه ، ان الهارب محمد علي المقيم حاليا في اسبانيا والمطلوب ضبطه واحضاره في العديد من الجرائم التي اتركبها يعقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات الاخوان الهاربة للخارج وعلى رأسسها الهارب ابراهيم منير للتخطيط والتأمر ضد مصر وانه يتلقى تعليمات مباشرة من المخابرات التركية والقطرية لاثارة الفوضى في مصر.
وأشار الي ان الهارب محمد علي يخرج يوميا وبصفة متكررة على القنوات الموالية لجماعة الاخوان المسلمين كالجزيرة ومكملين، مضيفا ان الهارب محمد علي قام مؤخرا بالتطاول وسب وقذف الشعب المصري بالفاظ يعاقب عليها القانون , وذلك لعدم استجابته الشعب المصري لدعوته المشبوهة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بلاغ جديد يتهم المقاول الهارب محمد علي بالتخابر والتطاول على الشعب المصري
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق