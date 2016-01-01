السلطات الفرنسية تخلي برج إيفل



برج إيفل برج إيفل

قامت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء بإجلاء الزوار من برج إيفل، أبرز رموز العاصمة باريس.



وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن أجهزة الأمن أخلت البرج من الزوار وطوقت المنطقة، بعد تلقي اتصال هاتفي زعم وجود قنبلة في المبنى التاريخي الذي يحظى بشعبية واسعة لدى السياح.



ولا تزال التحقيقات وعمليات البحث في الموقع مستمرة، حسب التقارير.

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وأكد الفريق الإعلامي التابع للبرج إجلاء الزوار منه، دون الكشف عن سبب هذا القرار.