قامت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء بإجلاء الزوار من برج إيفل، أبرز رموز العاصمة باريس.
وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن أجهزة الأمن أخلت البرج من الزوار وطوقت المنطقة، بعد تلقي اتصال هاتفي زعم وجود قنبلة في المبنى التاريخي الذي يحظى بشعبية واسعة لدى السياح.
ولا تزال التحقيقات وعمليات البحث في الموقع مستمرة، حسب التقارير.
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التعليقات على السلطات الفرنسية تخلي برج إيفل
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