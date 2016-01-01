اكتشاف "سر" انتشار عدوى الفيروس التاجي

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فيروس كورونا

توصل العلماء إلى أن العامل المحوري لانتقال فيروس كورونا"سارس – كوف – 2" يتمثل في معدل تبخر الرطوبة في الهواء.

وأفاد موقع "EurekAlert" بأن متخصصين قاموا بمساعدة نماذج نظرية وتجارب هيدروديناميكية، بدراسة تأثير الرطوبة ودرجة الحرارة المحيطة وسرعة الرياح على انتشار أصغر قطرات اللعاب التي تحتوي على جزيئات فيروسية.

وتوصلت الدراسة إلى أن قدرات الفيروس الحيوية تنخفض بشكل كبير في درجات الحرارة العالية المصحوبة برطوبة نسبية منخفضة، بسبب ارتفاع معدل التبخر، في حين يبقى احتمال انتقال الفيروس التاجي مرتفعا في الطقس الحار المصحوب برطوبة عالية.

ورأى العلماء أن النتائج التي تم الحصول عليها، تفسر سبب اشتداد الوباء خلال شهر يوليو في مختلف المدن المكتظة بالسكان في جميع مناطق العالم التي تتميز بمناخات حارة ورطبة.

وكان علماء فرنسيون قد حددوا، أبريل الماضي، درجة الحرارة التي تقضي على الفيروس التاجي بشكل تام ونهائي، ووجدوا أنها 92 درجة لمدة 15 دقيقة.

المصدر: نوفوستي

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